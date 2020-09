Reguilón, sobre su futuro, su relación con Lopetegui y un Sevilla candidato a "ganar LaLiga"

A Sergio Reguilón no se le borra la sonrisa de la cara. La temporada 19/20 acabó hace unos días con la conquista de la sexta Europa League del Sevilla FC y la 20/21 ha comenzado con su segunda convocatoria con la selección española absoluta. El lateral izquierdo, cuyo futuro se debate entre su continuidad en Nervión o ser traspasado por el Real Madrid, ha hablado de cómo afronta estas semanas decisivas y, con o sin su presencia, apuestado muy fuerte por el equipo de Lopetegui.

"Voy día a día. Si estoy pensando en llamadas y en mi posible destino no voy a disfrutar de la selección y no quiero eso. Obviamente, el Real Madrid es mi casa, pero no es fácil volver allí€ Tengo todos los factores en cuenta", se ha limitado a señalar sobre su decisión un Reguilón que ve al Sevilla entre los candidatos a convertirse en el próximo campeón de Primera división.

"Cada año se van igualando las cosas un poco más, aunque Real Madrid y Barça sigan siendo los mejores. Puede llegar el caso de que el Sevilla compita por ganar la LaLiga y yo me alegraría mucho", ha deseado el madrileño en una entrevista en Radio Marca en la que ha hablado de su estrecha relación con Julen Lopetegui, un entrenador clave en su carrera.

"Julen significa mucho para mí y le tengo mucho cariño. Me dio mi primera oportunidad en el fútbol profesional en el Real Madrid y ahora hemos compartido algo muy bonito en el Sevilla. Cuando le vi llorando al ganar la Europa League no me pude alegrar más, ha trabajado como un cabrón", ha espetado tajantamente, exaltando el enorme trabajo del técnico vasco.

Por último, Reguilón recordó que ya había sido convocado por la selección durante la breve etapa de Robert Moreno como seleccionar y, ahora que ha vuelto de la mano de Luis Enrique, espera tener algún minuto en estos dos encuentros de la Liga de Naciones y debutar así como internacional absoluto. Sería un nuevo paso en su carrera: "Para mí, jugar con la selección es lo máximo y a lo máximo es a lo que siempre quiero aspirar".