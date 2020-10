Monchi habla del 'caso Koundé', el 'fenómeno Navas', los mimos a En-Nesyri y su promesa al volver al Sevilla

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha concedido una emotiva entrevista a los medios del club en la que, además de emocionarse con la arenga de su madre, doña María, ha analizado toda la actualidad nervionense. En este sentido, ha hablado de nombres propios importantes, como el 'caso Koundé' y los motivos por los que rechazó una multimillonaria oferta del Manchester City, el 'fenómeno Navas', los mimos a En-Nesyri tras su fallo en la Supercopa ante el Bayern o la promesa que hizo a sus seres queridos cuando regresó tras sus dos años en Roma.

De todos ellos, el nombre más mediático es el de Jules Koundé. En primer lugar, porque es uno de los jugadores de moda en Europa y, en segundo termino, porque el Sevilla ha anunciado este miércoles que ha dado positivo por coronavirus y está aislado en su domicilio, por lo que no podrá jugar en los próximos encuentros ante Granada, Chelsea... "Lamentablemente, desde ayer por la mañana manejamos este positivo, hemos esperado una segunda prueba y esta tarde se ha confirmado. Es una baja importante", ha explicado Monchi en una entrevista para el programa 'A balón parado', donde ha añadido que el central galo "está bien". "Estaba entrenando esta mañana en su casa y preocupado por no estar con sus compañeros. Lo bueno es que no ha tenido contacto con el equipo, se ha contagiado con su selección y veníamos avisados. Ésa es la parte buena".

"Más de 55 millones de euros es mucho dinero, pero es joven y tiene mucho margen de crecimiento. A veces, el problema de cuando tienes un jugador que pega ese salto es decidir si se vendes por lo que vale hoy o por lo que puede valer. Y Jules tiene mucho margen de crecimiento. No lo hemos vendido porque no ha llegado una oferta para venderle, si no, lo habríamos hecho porque eso es lo que nos ha hecho crecer tanto. Su carácter nos ha ayudado, lo ha entendido y a inicios de mercado nos dijo que se quería quedar", ha explicado sobre el mismo asunto.

Otro jugador que estuvo a punto de salir en verano fue Carlos Fernández. "Ahí hubo una última aparición, una posibilidad pero no la contemplamos finalmente (de la Real Sociedad, en un trueque con Willian José)", ha admitido Monchi, que valora la actitud del canterano. "Sabe la idea del club y él tiene la suya. Hemos intentado ir de la mano, al final creo que está contento y ojalá pueda redondear una temporada como el año pasado".

También ha tenido elogios Monchi para En-Nesyri: "Tiene unas condiciones buenísimas, está creciendo y tiene margen, confiamos mucho, y se adapta al perfil de delantero que quiere Julen". El director deportivo no dudó en arroparle y darle confianza cuando el marroquí estaba hundido por fallar una clara ocasión ante el Bayern de Múnich, que pudo dar la Supercopa de Europa al Sevilla: "Bajé a dar ánimos al grupo y me encontré un grupo dolido; sobre todo, a él. Fue improvisado, vi que era un momento para hablar con ellos. Es un grupo difícil de construir queriendo. Me siento orgulloso más allá de los resultados, por su implicación. Este grupo demostró ser gente comprometida tras el parón por el coronavirus. Y, en el caso de En-Nesyri, le dije que el gol más importante está por meter y lo meterá seguro".

Asimismo, Monchi ha reconocido que Jesús Navas no para de despertarle admiración: "Cuando esta mañana me lo he cruzado (después de jugar con la selección española), le he dicho si estaba cansado y me dijo 'No'. Así. Parecía que le había ofendido", bromea el dirigente nervionense, que viene de tomarse un pequeño respiro, en el que ha aprovechado para limpiar y resetear la mente haciendo cinco tramos del Camino de Santiago, para cumplir una promesa que hizo a su vuelta al club, y visitando su tierra.

"La promesa era si ganaba un título. En este lío hice dos promesas. Una la llevo en la piel. Se lo prometí a mi hija María, y particularmente, soy religioso y devoto de Santiago, gracias por lo que hemos vivido y que lo venga sea mejor. El camino es para eso, para reflexionar, son muchas horas, ayer fueron casi nueve horas de camino. Da para pensar, recapacitar, pensar en mejorar... Pienso en el Sevilla, a nivel particular, en mi familia... Da para mucho. Fueron 35 horas caminando más o menos. La vida va rápido en general. Demasiado", ha revelado.

"Esto del Covid nos ha hecho ver que no somos tan fuertes, ha puesto boca abajo a todo el mundo, vamos todos con el pie cambiado y quedan dos opciones: convivir o meterte debajo de la cama, aunque hay que intentar proteger a los sectores de riesgo. Una de las cosas de las que más orgulloso me siento por haber ganado la Europa League es que, con este título, hemos hecho felices a muchas personas en un momento muy duro".