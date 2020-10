Con el himno del Sevilla, cantando a voces... así se entrena Mbia en China

Ya lo dijo él: "Me voy, pero mi corazón se queda aquí". Hace más de cinco años que Stephane Mbia jugó su último partido con el Sevilla FC, pero su paso por Nervión no sólo quedó marcado en la mente de los sevillistas sino en la del propio jugador camerunés. Actualmente en el Shanghái Shenhua de la Superliga de China, segundo club chino tras el Wuham Zall, a sus 34 años aún sigue ofreciendo esa garra que le llevó a ganarse el cariño de todos.



El jugador subía en sus redes sociales un vídeo grabado por sorpresa por un miembro, de nacionalidad española, del cuerpo técnico del propio club chino y en el que se ve al futbolista africano vistiendo los colores de su equipo y entrenándose en una bicicleta estática al ritmo... del Arrebato, con el himno del Centenario del Sevilla FC a toda potencia, que no duda en cantar con la mano en el corazón.



El futbolista nunca ha escondido lo que le marcó la ciudad y su antiguo club, mantuvo contacto con el Sevilla FC y con Monchi pese a su salida en dirección a Turquía, primero, y luego a China y no sería descartable que regresara en un futuro próximo.