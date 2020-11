Rakitic, autocrítico: el Krasnodar, la racha de derrotas, su rendimiento...

Ivan Rakitic ha sido el encargado de acompañar a Julen Lopetegui durante la rueda de prensa previa al enfrentameinto europeo que este miércoles medira al Sevilla FC ante el Krasnodar en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. "Ante todo, lo importante es querer ganar. Después de una derrota se quiere jugar pronto. Nosotros tenemos mucha ilusión por jugar cada tres o cuatro días. Para eso se trabaja toda una temporada. Ya la cabeza está puesta en la Champions, porque es un rival muy complicado y vamos a tratar de sumar los tres puntos", explicó el internacional croata al ser cuestionado por el bache que atraviesa el Sevilla FC en LaLiga, donde acumula tres derrotas consecutivas (Granada, Eibar y Athletic Club).

Junto a ello, Rakitic también se refirió al partido de este miércoles, el cual han "preparado bien" y afrontan con "la ilusión máxima". "Sabemos que tenemos puntos que mejorar, pero hay que tener una actitud muy fuerte. Es un partido espectacular y queremos disfrutarlo. Hay que hacer un partido muy completo porque va a hacer falta para poder ganar al Krasnodar", apostilló el centrocampista, llamado a ser uno de los referentes de la plantilla sevillista esta temporada.

La actualidad del Sevilla FC, según Rakitic

También se refirió Rakitic, junto a la presencia de Lopetegui, a otras cuestiones de la actualidad sevillista, tanto en LaLiga como en la Champions:

- ¿Ha pasado factura la presión por ser favorito a ganar LaLiga?: "Nuestra confianza sigue siendo la misma. En estos tres partidos hicimos cosas muy bien, pero se nos ha castigado por pequeños detalles. Hay que aprender, pero los podíamos haber ganado también. Tenemos que mejorar, aprender de esos errores, pero el equipo es mejor que hace unas semanas. Lo que hacemos bien hay que hacerlo noventa o cien minutos. Todos los partidos son difíciles y debemos seguir en esta línea. Hay que ir partido a partido. Ahora hay que pensar sólo en el partido de mañana, y ya pensaremos en el próximo encuentro de LaLiga".

- ¿Cansancio acumulado?: "El cansancio no tiene sitio, porque no está en nuestra mente; en nuestra cabeza. Queremos competir cada tres o cuatro días. Podría habernos ayudado con los horarios, pero es lo que queremos. Por eso no hay problema ninguno. Soy muy autocrítico y sé que puedo hacerlo mucho mejor. Después de varios años en el Barcelona entendiendo el fútbol de una manera, tengo que entender lo que tengo que ofrecer a mis compañeros y a mi míster aquí. Estoy mucho mejor y con la buena actitud lo que quiero es seguir ayudando a conseguir los resultados que queremos tener".

- La racha de derrotas en LaLiga: "Los partidos que se perdieron estuvimos ahí. En Granada tuvimos mala suerte con la expulsión. Se compitió de una forma espectacular y pudimos ganarlo. Contra el Eibar igual, pudimos marcar muchas veces. Y contra el Athletic, igual. Todo controlado, un fútbol muy dominante, pero en un córner y en una jugada se te va el partido. Hay un grupo muy fuerte, espectacular, con muchas ganas de conseguir cosas todos juntos. Se trabaja muchísimo y saldremos con más ganas y confianza. Todo eso que ha pasado es por algo y nos va a unir más porque jugando un fútbol muy interesante, y mejorando algunas cosas, estamos en ello, va a ir muy bien".

- ¿El del Athletic, su mejor partido?: "Puede ser que sí. Lo importante no es lo que haga yo, sino que gane el equipo. Aunque las sesanciones sean malas, lo que prefiero es que gane el equipo. No me importa estar bien ni marcar un gol. En Bilbao ha sido un paso importante, pero vivo para el fútbol y para ayudar a mis compañeros, y seguro que mejoraré".

- Críticas, pese a lo conseguido en los últimos meses: "El Krasnodar es un equipo muy trabajado. Lo hemos analizado y hemos hablado mucho de ellos. Muy preparado, juega muy bien al fútbol, ha tenido mala suerte en los últimos partidos. Ante el Chelsea pudo hasta ganar, el resultado engaña muchísimo. Tenemos que jugar a un gran nivel, ir a por ellos y al jugar en nuestro estadio tenemos que hacer un partido muy completo para ganarlo. Las críticas forman parte de nuestro mundo, no hay problema ninguno. Cuando se gana todo va bien y cuando se pierde, no. Lo importante es que estamos muy confiados en lo que estamos haciendo, aunque los resultados no han confirmado eso. Los resultados estoy convencidos de que van a venir porque con el trabajo se consigue todo".

- La falta de gol: "Lo más importante es que somos capaces de crear muchísimo, eso es lo más importante. Después no sólo debe marcar el delantero ni defender el defensa. Tenemos que hacerlo todo juntos y seguimos creyendo muchísimo. Con el trabajo, con confianza, con actitud va a llegar. Estoy convencido de que con trabajo va a llegar".