El consuelo de Lopetegui: los números del Sevilla FC sin Navas

Las alarmas saltaron en el Sánchez-Pizjuán cuando Jesús Navas, después de echarse la mano al aductor con gestos de dolor en la recta final de la primera parte, se quedaba en el vestuario en el descanso del partido ante Osasuna y no saltaba al campo junto a sus compañeros. No era la primera vez que el palaciego amagaba con decir 'basta', acusando una acumulación de esfuerzos que, esta vez sí, le ha obligado a parar, siendo incluso desconvocado por Luis Enrique para los tres partidos de la selección en este parón liguero.

El capitán es insustituible en el Sevilla FC. Y no sólo porque realmente no tenga un relevo de garantías, optando Lopetegui por reubicar a Ocampos como carrilero o desplazar a la banda a Koundé antes que recurrir a Aleix Vidal. Además, Navas es una de las principales armas ofensivas del equipo, desatascando en multitud de ocasiones el ataque con su desborde y sus centros, de ahí que el técnico vasco siempre quiera tenerlo en el campo.

Sin embargo, Lopetegui podría vivir ante el Celta una situación desconocida para él desde que aterrizó en Nervión. No en vano, podría ser el primer encuentro de Liga en el que el palaciego no esté a las órdenes del ex seleccionador, que la pasada campaña lo utilizó en las 38 jornadas, perdiéndose tan sólo un minuto ante el Valladolid, tres frente al Leganés y la primera mitad en la visita al Villarreal, su único choque liguero como suplente en la 19/20.

El poco descanso que tuvo le llegó en los seis encuentros de la Fase de Grupos de la Europa League, algo que con la Champions Lopetegui no se puede permitir, y en el primer partido en Copa ante el modesto Bergantiños, acumulando en total 47 encuentros y 4.149 minutos, casi 600 más que en la 18/19 y hasta 1.300 minutos más que en el curso 17/18, el de su regreso a casa.

Navas no se pierde un partido de Liga con el Sevilla FC desde hace un año y medio. Fue el 7 de abril de 2019, en un 0-2 ante el Valladolid en Zorrilla, por acumulación de amonestaciones, si bien esa campaña ya se perdió otros cinco duelos ligueros por diversas molestias musculares: tres seguidos entre noviembre y diciembre y otros dos de forma continua a finales de enero y comienzos de febrero (también faltó por lesión en un partido de Europa League y en dos de Copa).

Su peor año en este sentido desde que regresó, con todo, fue el primero, en el que faltó a 12 encuentros de Liga, ocho de ellos por lesión: cuatro seguidos entre febrero y marzo y los cuatro finales en los que Caparrós se hizo cargo del equipo para amarrar la séptima plaza, faltando también por unas molestias en el histórico triunfo en Champions en Old Trafford.

Sea como fuere, no es habitual ver a Jesús Navas fuera del campo. Al menos, el consuelo que le queda a Lopetegui es que los números sin el palaciego, en contra de lo que pudiera parecer, no son tan malos. Ciñéndonos a LaLiga, se ha perdido desde que volvió al Sevilla FC un total de 18 partidos, con un balance de 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

De momento, desde el club tratan de hacer todo lo posible para no dar pistas a los rivales y esconder el estado real tanto de su capitán como de Acuña. Al respecto, Monchi aseguró esta semana que "no hay que asustarse", insistiendo en que ambos progresan "bien", si bien no han trabajado con sus compañeros en las dos primeras sesiones de la semana. Lopetegui corre el serio riesgo de perder a sus dos laterales titulares.