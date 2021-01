La mejor radiografía del Papu; así lo define su 'descubridor'

Gustavo Alfaro, hoy seleccionador de Ecuador, elude la coletilla de ser el 'descubridor' del Papu. "Yo lo agarré en Primera", espeta. Pese a ello, no cabe duda que el hoy DT del combinado ecuatoriano conoce muy bien al flamante nuevo fichaje del Sevilla FC, un Papu Gómez al que dirigió en el Arsenal de Sarandí durante la 06/07, haciéndolo campeón de la Copa Sudamericana, en la que hizo dos goles en una final a doble partido. Tras ello, marchó a San Lorenzo de la mano del 'Cholo' Simeone y de ahí a Europa.

Tuve el privilegio de trabajar con Papu Gómez desde sus orígenes, desde sus comienzos. Siempre me sorprendió su talento, la facilidad que siempre tenía para resolver las cosas", recuerda para Papu siempre fue un jugador que jugó muy fácil. Era un jugador que siempre se adaptaba muy fácil a jugar de distintas formas. Él arrancó jugando con nosotros en una línea de cuatro volantes en la que él era un volante libre en la que manejaba los tiempos, porque él es un organizador natural de juego". . Siempre me sorprendió su talento, la facilidad que siempre tenía para resolver las cosas", recuerda para El Debate de ED Gustavo Alfaro: "En el fútbol, una de las cosas más complejas o más difíciles es jugar fácil yEra un jugador que siempre se adaptaba muy fácil a jugar de distintas formas. Él arrancó jugando con nosotros en una línea de cuatro volantes en la que él era un volante libre en la que manejaba los tiempos, porque él es un organizador natural de juego".

Y es que el Papu, según Alfaro, lo es todo. Es un "organizador", pero también mucho más: "Partiendo de esa posibilidad, puede ser un organizador. El problema ahí es que el arco le quedaba en muchos momentos muy lejos. Él, en su juego natural, detrás del punta central, en esas posiciones o trabajando también eventualmente como extremo, donde lo hizo en sus inicios y también en Italia por el desequilibrio individual que tenía. Pero ahí es donde resolvía fácil, porque es un jugador que tiene pase entre líneas, que no se apura. Tiene un muy buen uno contra uno. Tiene juego largo y juego corto. Tiene esa capacidad para atacar los espacios vacíos que lo hace ser en su concepción natural como jugador un organizador de juego, pero termina siendo un delantero por su naturalidad para pisar el área de frente".

Un Papu con un talento innato que también ha sabido trabajar a lo largo de los años, creciendo como futbolista en Italia. "Después, el paso a equipos más grandes y su rodaje en el exterior le dieron la posibilidad de tener un crecimiento desde el punto de vista táctico muy grande. Me sorprendió porque después seguimos en contacto y vino a varios entrenamientos. Empezamos a hablar de táctica también y era un jugador que estaba muy involucrado con la táctica y con lo que significaba para todo. Eso lo completó como jugador, que no sólo brillaba por el talento que tenía, por su naturalidad para resolver las cosas, sino también por su inteligencia para saber adaptarse. Fue un jugador que siempre manejó los tiempos, lo sigue haciendo de manera natural. No se apura. Resuelve bien los espacios reducidos. Toma un tiempo justo para dar los espacios entre líneas", apostilla su exentrenador.

"Es muy fácil que se acomode para ser el socio de todos, porque trabajando en el centro del campo, sea en la posición donde parta, él siempre es una rueda de auxilio, siempre es un faro al que buscan permanentemente para que la pelota pase por él. Y si la pelota pasa por él, todo el mundo sabe que la pelota pasa por un destino claro. Es un jugador que tiene asistencia, que tiene capacidad para recuperar, que lo ha agregado también a su juego. Es un jugador muy completo, lo que le valió también para las citaciones de la selección nacional", explica Gustavo Alfaro, a quien no le faltan elogios para hablar sobre el Papu.

Por eso, quien fuera el primer técnico con el que el Papu ganó un título, considera que Monchi y el Sevilla FC aciertan de pleno a la hora de hacerse con el fichaje del Papu Gómez: "Creo que este traspaso a Sevilla FC le va a venir muy bien tanto a Sevilla FC como a él porque es para dar un salto de calidad más a su carrera que ya de por sí ha sido muy buena".