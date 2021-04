Enésimo palo de Pallotta a Monchi: "Asumo la responsabilidad de haberme jodido yo solo"

El expresidente de la Roma, el empresario estadounidense James Pallotta, sigue obsesionado con el director deportivo del Sevilla F.C., Monchi, a quien continúa atizando cada vez que tiene ocasión por su periplo en la capital italiana.

"Me reuní varias veces en Londres con Franco Baldini y en su lista de candidatos no estaba Monchi. Asumo la responsabilidad de haberme jodido yo solo. Cengiz Ünder o Kolarov fueron buenos fichajes, pero hubo errores muy costosos. Debía fiarme de él (Monchi). Me quedé mirando y fue un error", manifestó en una entrevista a 'The Athletic'.

"No aceptaba ayudas de fuera, después de un mes estaba clarísimo. Sentía que tenía que demostrar que era Monchi, que no escucharía a nadie ni consideraría nuestras aportaciones. ¿Plan B? No puedes tenerlo si no tienes un Plan A, y creo que él no lo tenía", concretó.

Hace sólo unos días ya lo criticó nuevamente en una conversación en redes sociales con aficionados romanistas. "Me han costado caras sus decisiones, no debería haberme fiado nunca de él. Yo quería fichar a Ziyech, como Baldini y Zecca (su brazo derecho). Este es un hecho documentado. Pero a Monchi no le gustaba que el futbolista jugara el Mundial y decidió no traerlo a la Roma", afirmó entonces Pallotta para señalar al de San Fernando.