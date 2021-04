El Sevilla se alía con el Betis para darle la razón a Del Bosque

"Hay que ser prudentes. Me da miedo desechar al Sevilla FC para el título de Liga. Ocho puntos no son tantos, cualquiera sabe". Esas palabras del exseleccionador español Vicente del Bosque han abierto un debate que llevaba cerrado desde el doble tropiezo sevillista ante Barça y Elche. ¿Es el equipo de Lopetegui aspirante a LaLiga?

Si le preguntáramos al técnico sevillista te diría que no, que su único objetivo es ganar el Vigo. Y si lo hacemos con la afición, aunque no ve a su equipo con opciones reales de campeonato, la diferencia entre los que piensan esto y los que aún mantienen la esperanza no es tan grande como pudiera parecer, como así han dejado claro en la #EncuestaHelvetia.

Y el motivo no es tanto porque no confíen en su equipo, pues de hecho, como quedó demostrado ayer, creen que batirá el récord de puntos de Sampaoli y se convertirá en el mejor Sevilla liguero de la historia, sino porque no tiene un equipo al que alcanzar sino a tres y estos son los clubes más poderosos de nuestra Liga y están entre los punteros del fútbol mundial. Y además, pierde el 'average' con rojiblancos y blaugranas.

El triunfo del Madrid en el Clásico lo ha igualado todo por arriba y hoy todos estarán pendientes de lo que pase en el Benito Villamarín, donde un tropiezo del Atlético abriría aún más un campeonato al que le quedan muchas historias que contar.

Con el Sevilla a ocho puntos de los líderes, ahora Atlético y Real Madrid, un triunfo bético o un empate permitiría a los de Lopetegui, de ganar en el difícil encuentro de mañana en Balaídos, ponerse a dos triunfos del liderato. Y con un Madrid-Sevilla y un Barça-Atlético aún pendientes todo puede pasar. Parece un sueño lejano, pero como dice Del Bosque, no es bueno menospreciar a un equipo como el que adiestra Lopetegui.