Lopetegui se 'moja' sobre la nueva Superliga europea.

Además de hablar y analizar al Levante, rival de este miércoles, y de cómo llega el Sevilla FC al tramo final de la temporada, Julen Lopetegui también ha dado su visión del tema del momento, la Superliga europea. "Voy a ser muy prudente porque no tengo toda la información, hay mucha incertidumbre y estoy enfrascado en un partido importantísimo, tengo las energías puedas en el partido del Levante y nada más, cuando tenga más información y se aclare todo podré dar una opinión más completa. Lo que quiero es que todo sea para bien del fútbol, pero no tengo una opinión contrastada porque estoy en lo que nos ilusiona que es el partido de mañana", expresó el preparador sevillista.

Sobre el contuntende comunicado publicado ayer por el club nervionense, Lopetegui se alineó con el mismo: "Siempre respeto y estoy en consonancia con lo que mi club vaya a decir. Pero no me he preocupado mucho, no he hablado con nadie porque estamos preparando el partido contra el Levante. Hay un montón de cosas que no sé cómo sería o cómo quieren que sea. Si es bueno para el fútbol, fantástico".