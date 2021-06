Alves: "Llevo al Sevilla en el corazón".

Monchi, director deportivo del Sevilla FC, siempre ha definido la contratación de Dani Alves por los de Nervión como 'el fichaje', por cómo vino, cómo se adaptó y rindió como sevillista, ganando cinco títulos, y por su venta dejando una plusvalía tremenda. Es decir, una de las operaciones de las que el de San Fernando más contento se siente.

Ahora ha sido el propio Dani Alves, con motivo, con motivo de la presentación de la edición en griego del libro de Daniel Pinilla El Método Monchi (Samarcanda), hquien ha destacado las virtudes de la persona que gestionó su llegada al Sevilla FC en 2003. "Me gustaría felicitar a Monchi por el libro, la historia que ha hecho y por la historia que hemos construido juntos. Merece todo lo que tiene y lo que conquistó porque es un diez. Es un placer formar parte de la historia de Monchi por el hecho de que siempre está curioso por descubrir talentos. Su gran mérito es detectar donde las personas no detectan. Ver en los jugadores cosas que muchas otras personas no ven. Ha sido el éxito de él. Es el éxito del Sevilla. Formar parte de una historia así siempre es un privilegio. Y poder estar aquí también", ha el lateral derecho brasileño en la presentación del libro.

Junto a ello, Alves siguió mostrando su alegría por haber formado parte de la historia del Sevilla FC. "Es un día para celebrar. Yo por haber formado parte de la historia que Monchi escribe en su libro y por haber construido tantas cosas bonitas juntos. El Sevilla lo llevo en el corazón, en mi alma, porque es algo muy especial en mi vida. Todos lo saben. Ha sido algo especial", añadió el futbolista que en la actualidad milita en el Sao Paulo de su país.