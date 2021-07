Bono: "Este equipo no tiene techo; demostró que pudo pelear por el campeonato"

Bono: "Este equipo no tiene techo; demostró que pudo pelear por el campeonato" ED

Yassine Bono, portero del Sevilla Fútbol Club, atendió a los medios oficiales de la entidad durante el 'stage' de pretemporada que está llevando a cabo en Algorfa (Alicante). El portero marroquí repasó la actualidad del equipo e hizo especial hincapié en la ilusión por seguir creciendo y mejorar:

- Se siente bien en este comienzo de pretemporada:

Estoy bien, con muchas ganas de seguir mejorando como portero y persona, como jugador dentro del grupo y también con ganas de lograr objetivos mejores que en la temporada pasada.

- Sobre si se ve titular:

La vida es así. Tienes que trabajar, esperar y nada más. Haces lo que sabes hacer y lo haces lo mejor posible para llevar al equipo donde necesita, donde quiere el club. Al final, entendemos el puesto de portero y sabemos que es una posición importante donde te tienes que preparar y nada más. Luego todo fluye de forma natural.

- Su mejor partido en el Sevilla FC:

En muchos partidos tuve regularidad. Quizás el de Copa del Rey contra el Barcelona que fui decisivo. Al final hago mi trabajo y cuando no toca intervenir mucho hay que estar concentrado.

- No se siente titular:

No, yo trabajo y nunca me siento titular o suplente. Soy un trabajador que hace el trabajo lo mejor que puede.

- ¿Siente la presión o la exigencia?:

Más o menos vivo aislado. Suelo estar a mi bola, en mi mundo y me concentro en mí, para mejorar, analizando lo que necesito hacer bien.

- Encantado con la ciudad de Sevilla:

En la ciudad estoy muy bien, una ciudad bonita y con gente intensa. Te obliga a estar a la altura en este club y ojalá esta temporada podamos dar algo más que en estos dos últimos años.

- Sobre la continuidad del grupo y el cuerpo técnico:

Hay un grupo firme. El cuerpo técnico es el mismo y la idea de juego es clara y buena que el equipo entiende bien y vamos a trabajar en esa línea para seguir mejorando.

- Ganas de seguir creciendo:

Un equipo como el Sevilla FC debe aspirar a más y buscar retos más altos e importantes. Este equipo no tiene techo. Este equipo demostró que puede luchar por el campeonato. Demostramos que estamos a la altura de los grandes pero no es fácil. El equipo gana en experiencia y creen en que se puede y eso es importante. El equipo tiene más confianza y así se puede hacer cosas importantes.

- Importancia de la profundidad de la plantilla:

Es importante tener un equipo de 23 jugadores. La Copa del Rey es importante porque en pocos partidos, ganándolos, te llevas un título. El equipo hizo buen papel y lástima que no pudimos llegar a la final. La Champions nos pilló en mal momento, volvíamos de Barcelona y nos cayó todo encima pero este año intentaremos mejorar los octavos en Champions y en LaLiga intentar superar la cuarta plaza.

- La Copa de África, en enero:

Sí, al nivel de organización nos perjudica en el Sevilla FC y en las ligas europeas. Es lo que hay y tenemos esa responsabilidad y es bonito representar a la selección. Estamos muy lejos. Ya veremos.

- Sobre la vuelta de los aficionados

Eso sería importante, muy bueno la vuelta de los aficionados. Ya hace año y medio que jugamos sin público y la gente es importante para el equipo con el empuje y el aliento y espero que pronto podamos disfrutar del público a tope en el estadio.