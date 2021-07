Chelsea y Sevilla FC negocian el traspaso de Jules Koundé

El Chelsea, actual campeón de la Champions League, está interesado en hacerse con los servicios de Jules Koundé, central del Sevilla Fútbol Club. Así lo asegura Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano especializado en el mercado de fichajes.



Romano añade que las conversaciones entre los clubes están abiertas y van por buen camino para alcanzar un acuerdo próximamente. Además, completa la información afirmando que Jules Koundé está de acuerdo en recalar en el Chelsea para seguir jugando Liga de Campeones.





EXCL. Chelsea have opened official talks with Sevilla for Jules Koundé. He's the main target as centre back, negotiations ongoing to reach an agreement. ?? #CFC



Koundé is open to accept Chelsea as next clubs as he wants Champions League football. Now it's up to the two clubs. pic.twitter.com/M4bVua2NU7