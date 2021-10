El posible once inicial del Sevilla FC contra el Lille

El Sevilla FC afronta mañana un duelo vital contra el Lille en el que se juega buena parte de su futuro en esta edición de la UEFA Champions League, más si tenemos en cuenta los dos empates cosechados en las dos primeras jornadas de esta competición.

Julen Lopetegui parece tener más o menos claro el once inicial, que será el base presumiblemente debido a la importancia del choque, con alguna novedad debido a las lesiones y las sanciones.

Aquí puedes consultar el posible once inicial que puede alinear Julen Lopetegui contra el Lille en este partido de UEFA Champions League.