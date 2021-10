Lopetegui, su frustración y las lesiones de Koundé, Rekik y Acuña

Julen Lopetegui no estaba contento con el empate, ni con los contratiempos en forma de lesiones con los que se ha encontrado, pero sí con la entrega y el buen hacer de un Sevilla FC que, para él, mereció ganar el partido.

En este sentido, el preparador guipuzcoano reconoció que el empate le sabía "a poco" porque su equipo había hecho "méritos para ganar" y aunque echó de menos un mayor acierto en los metros finales, celebró que hicieran "colectivamente un buen trabajo" para frenar a su rival. "El empate me sabe a poco porque creo que hemos hecho méritos para ganar en casa del campeón de la Liga frandesa, sobre todo en la primera mitad donde tuvimos muchas situaciones de poder marcar. Ellos tuvieron una en una pérdida nuestra y no recuerdo más en todo el partido", afirmabaó Lopetegui.

El técnico sevillista aseguró que defendieron "bien a un equipo muy peligroso, con talento arriba", pero lamentó que les faltase "acierto en el área". "Hoy hemos hecho ocasiones suficientes para ganar, hemos estado poco finos en el tramo final, en el último pase. Y no hemos podido plasmar esa superioridad que hemos tenido. Esto es la Champions y cuando no marcas estás más cerca de perder. En el tramo final nos han pasado muchas cosas y hemos tenido que hacer demasiados cambios. Pese a ello hemos sacado un punto", apuntó el preparador vasco

"Colectivamente creo que hicimos un buen trabajo. El Lille tiene jugadores de mucho talento y nivel y te obligan a hacer muy bien las cosas. Hemos jugado como un equipo desde el principio y creo que hemos minimizado ese talento de ellos. Quizá habríamos tenido más ocasiones si hubiésemos tenido más tranquilidad en el tramo final del juego", reiteró el preparador vasco.

Para el técnico del Sevilla, "las espadas están todo lo alto" en este momento de la fase de grupos y a la espera de jugarse la segunda vuelta, y no cree que existan "claves" para pasar a octavos y ser primeros. "No sé los puntos que va a hacer falta. Yo me he metido con 7 y he caído eliminado con 11. Nos centraremos en el siguiente partido. Sólo hay que afrontar el siguiente partido con buena mentalidad y hacer un buen partido y ser capaces de tener un poco más de acierto. El equipo debe seguir peleando, creyendo y trabajando por esa clasificación, que creo que va a ser igualada hasta el final", subrayó.

Lopetegui, por último, no quiso lamentarse del cúmulo de desgracias que le llegan en los últimos días, sobre todo en forma de lesiones. Tras confirmar que Koundé no jugó porque no se ha recuperado de "la lesión que se produjo ante España", deseó que Acuña y Rekik puedan estar cuanto antes. "Lo de Karim no tiene buena pinta... Hemos tenido muchos problemas. Estamos en una época compleja, con un parón de selecciones, acumulación de partidos, de viajes, etc. Vamos a tratar de no perder más efectivos. Pero no podemos lamentarnos, hay buscar soluciones", concluía.