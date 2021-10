Ocampos, sobre las finales de esta semana, el derbi, dónde le gusta jugar más, el asalto a LaLiga...

Lucas Ocampos, futbolista del Sevilla FC, atendió a los compañeros de Deportes COPE Sevilla con los que repasó la actualidad de su equipo.

- Previa al partido de mañana

Entrenamos bien para preparar el partido de mañana. Y ahora siesta antes de concentrarnos.

- Igualdad en LaLiga

LaLiga cuando arranca casi siempre es así. No es normal, obviamente o sí. Todo el mundo y España está acostumbrada a ver a Barcelona y Real Madrid arriba, pero los equipos que estamos trabajando bien, que estamos peleando para estar ahí arriba desde hace varios años. Llegó el momento de intentarlo y estar ahí arriba.

- El debate sobre el mal juego del equipo

No, nos afecta. Por lo menos a mí no. El debate no viene de ahora. También estaba la temporada pasada y terminamos siendo el equipo con récord de puntos. A veces, se exige siempre, se juega mejor o peor pero los puntos están sobre la mesa.

- Ansiedad por jugar bien...

Uno trabaja para estar siempre bien. Por una cosa o por otra uno no se encuentra de la mejor manera, pero ahora por suerte las lesiones me lo permiten y estoy recuperando las sensaciones buenas y estoy más contento. Tengo ganas de hacer goles y ser parte importante del equipo. Queda trabajar porque no hay atajos en el fútbol.

- Dónde se siente más cómodo para jugar

Depende. A veces me siento más cómodo por la derecha, pero también llevo año y medio jugando por izquierda y hay que acostumbrarse a lo que el equipo necesite. Somos once y no puedo pensar en lo que me guste a mí.

- Luchar por LaLiga

Lo fue también el año pasado. Que estuvimos luchando hasta el final y tampoco se pudo dar. Nosotros somos así. Somos competitivos, el equipo tiene ganas y tiene la ilusión. Vamos partido a partido y a ver que pasa.

- El derbi

Sí, me gustan mucho. Como se pone la ciudad, la gente, el pique que hay entre toda la ciudad que está dividida. Que estemos los dos arriba lo hace más tractivo para todos. Son partidos especiales, vivirlos, la semana... y veremos que pasa.

- Les esperan tres finales en una semana

Nos esperan tres finales. Van a ser partidos claves para nosotros. Hay momentos en la temporada que llegan y los tomamos con mucha seriedad.

- La igualdad hace crecer a LaLiga

Creo que los equipos que están ahí lo merecen. Nadie regala nada. Cualquier equipo te puede ganar. Todos los equipos mejoraron. Hace crecer a LaLiga