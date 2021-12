Lopetegui lamenta la grave lesión de Lamela, elogia al Villarreal de Emery y aparca los duelos ante Salzburgo y Andratx

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios después del entrenamiento matinal de su equipo para atender a los medios en la previa del choque que su equipo disputará a las 14:00 horas de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Villarreal CF de Unai Emery, en la jornada 16 de LaLiga. El técnico vasco ha elogiado al conjunto amarillo, un rival muy fuerte al que recibirá con muchos problemas físicos.

Lopetegui ha recordado que los exigentes 120 minutos de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Córdoba CF ha dejado consecuencias en forma de más lesiones y de más molestias en futbolistas que estaban tocados y a los que las circunstancias les impidieron descansar el miércoles en El Arcángel. Un partido más, el cuadro blanquirrojo tiene las bajas seguras de Navas, En-Nesyri y Suso. No obstante, lo que más preocupa en Nervión es la noticia conocida hoy de que Erik Lamela pasará hoy por el quirófano para solucionar sus problemas en el hombro y estará un mínimo de cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

"En lo del 'Coco' (Lamela) sólo queda lamentarlo profundamente. Es un jugador muy importante para nosotros, pensamos que sería una lesión menor y es muy importante. Requiere operación quirúrgica y sólo queda desearle recuperación rápida al jugador y a la persona. Son situaciones que se unen a otras muchas que tenemos. Hay que confiar más que nunca en esta plantilla, en el equipo y en la gente que tenemos", manifestó el vasco.

En este sentido, sobre los tocados, recordó que han tenido "muy poco tiempo para la recuperación". Tenemos varios jugadores tocados, ya veremos quién está a disposición. Tenemos que evaluar mañana cuál es el mejor once que podemos poner y la convocatoria. Los jugadores llegan como llegan, pero estarán preparados, porque es lo que toca", lamentó Lopetegui, resignado con el calendario: "Eso no está bajo mi control y prefiero no hablar. Adaptarnos, adaptarnos y volver a adaptarnos. No nos queda otra. El calendario es como es y no vale de nada quejarnos. Hay estrecheces y hay que adaptarse".

En este sentido, confirmó que la cantera y el Sevilla Atlético deben surtir al primer equipo en estos momentos complicados: "Los chicos nos ayudan, tenemos necesidades y estamos atentos siempre evolución jugadores del filial acompañar ese crecimiento. Hay que animarles a derribar esa puerta en función de las necesidades del primer equipo, es difícil pero no imposible".

Con todo este jaleo montado, es lógico que aparque los próximos duelos. Hoy ha conocido que su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey será el Andratx. Además, el miércoles afronta un complicado choque en Salzburgo en el que se jugará el ser o no ser en la Champions League: "Hablaremos de eso cuando toque. El Andratx ha eliminado a un segunda como el Oviedo y eso demuestra lo que es la Copa, pero de eso ya hablaremos".

Lo mismo con el RB Salzburgo. "Las alternativas son las que son por las lesiones, tenemos que buscar la mejor alineación posible contra el Villarreal, un rival muy bueno con un gran entrenador que nos van a obligar a hacer un gran partido. No miramos para adelante, sólo nos centramos en el próximo partido. Es la única manera de afrontar la dificultad y la ilusión que nos generan todas las competiciones. Somos conscientes del calendario, pero no miramos más allá de hacerlo lo mejor posible en el siguiente partido".

"Nos enfrentamos a un equipo que realmente juega muy muy bien al fútbol, que ha sido superior a muchos equipos en juego, que tiene una gran riqueza a nivel ofensivo, seguridad a nivel defensivo... Es muy completo en todos los sentidos. Pocos equipos hay con tanto caudal y riqueza, con jugadores de máximo nivel que son internacionales titulares con sus selecciones. Emery es un entrenador 'top', no sólo por lo que hizo aquí sino por toda su carrera futbolística. Es un equipo muy importante que es muy parejo al nuestro y nos obligará a dar el máximo. Hay que competir porque es de 'nuestra liga'", agregó el de Asteasu, quien espera a un oponente que "va a querer ser protagonista, como el Sevilla FC", y que augura un "partido muy intenso y competido".