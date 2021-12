Jesús Navas: "Jugar en casa una final, en nuestra competición, sería algo muy grande"

Jesús Navas concedió una entrevista en los medios de comunicación del Sevilla FC en la cual repasó la actualidad de su equipo, puntualizando en la eliminación de su equipo de la UEFA Champions League: "Es la Champions, cada partido te marca. Hemos tenido opciones y hemos cometido errores. Se nos han ido los puntos. Ayer contra el Salzburgo fue de nuevo por detalles... vi el partido solo, me pongo muy nervioso".

El capitán del conjunto de Nervión abogó por no excusarse en nada, asumir errores y mirar al futuro: "Teníamos ilusión de conseguir la victoria y poder pasar, pero no ha podido ser. Hay que levantarse, animar a los compañeros y seguir. El equipo lo intentó hasta el final y eso es lo importante. Si no estás en el campo es peor. Estar fuera y no poder ayudar es complicado. Me costó dormir. Teníamos más ilusión que nadie. Ha habido detalles en todos los partidos, detalles por los que se han ido los puntos".

En la línea de Monchi ayer, espera que el equipo se recupere de este varapalo porque llegan partidos importantes: "Ahora hay que levantarse, tenemos retos muy importantes; estamos muy bien situados en LaLiga, estamos en la Copa, tenemos ahora la Europa League y ése sería un reto muy bonito e ilusionante para nosotros y para la afición... jugar aquí en Sevilla una final, en nuestra competición, que nos ha dado tantas alegrías, sería algo muy grande".

Y ya piensa en conquistar una nueva Europa League, con la final en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán: "Yo siempre pienso en levantar todos los títulos que están en juego. Lo pienso así todos los años. Tenemos el reto de la Europa League, que la final es en casa. Y la Copa también nos ilusiona mucho".

Aclaró cómo va con su lesión: "Es complicado, soy muy nervioso y estar parado es difícil; hay que mentalizarse, afrontar los plazos y estar preparado. Espero estar pronto... después del parón de Navidad estar ya bien y no recaer".

Finalmente, lanzó un mensaje de apoyo para la entidad: "El Sevilla FC se ha caracterizado siempre por levantarse; seguro que la afición estará con nosotros y el equipo seguirá dándole alegrías. El grupo es increíble. Vamos todos a una. Los compañeros lo dan todo. Este equipo sabe desconectar, ir a por todas y ya pensamos sólo en el próximo partido en Bilbao".