Lopetegui repasa las siete bajas del Sevilla en Copa y tira de cantera "para competir", no para rellenar banquillo

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha comparecido en la mañana de este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios al poco de terminar el último entrenamiento de su equipo antes de montarse en un nuevo avión y afrontar su tercer partido seguido a domicilio, esta vez, con destino a las Islas Baleares para enfrentarse a las 19:00 horas de este miércoles al Andratx FC, en la segunda ronda de la Copa del Rey. Una vez más, el choque llega eclipsado por los graves problemas de lesiones que sufre el conjunto nervionense, que tendrá que volver a tirar de canteranos.

Eso sí, todo apunta a que en esta ocasión sí es para jugar y no sólo para llenar asientos del banquillo. Y es que, pese a llevarse a cinco jugadores del Sevilla Atlético a Salzburgo y otros tantos a Bilbao, ninguno de ellos llegó a quitarse el chándal. "Hay jugadores que van a venir, sin ninguna duda. Y nos van a ayudar a competir, pero no me gusta eso de 'Es el día de la cantera'. No, es el día del primer equipo y ellos van a ayudar al primer equipo", espetó.

En San Mamés, Augustinsson también pidió el cambio por lesión y las molestias del siempre tenaz Diego Carlos recomiendan urgentemente el parón que ni siquiera pudo tener en Córdoba, en el anterior duelo copero; pero ambos van a viajar a tierras baleares y no se descarta que tengan que volver a jugar. Quien sigue sin estar disponible es Ocampos y a él se ha unido Fernando, ambos fueron "descartados" por Lopetegui debido a "problemas físicos" sin determinar. En-Nesyri, Navas, Suso, Lamela y Marcos Acuña completan la nómina de bajas obligadas en los nervionenses.

"Fernando y Ocampos no van a estar y el resto vamos a ver. Hay muchos jugadores con molestias. Vamos a viajar con todos y veremos quién mejora de las molestias, porque hay algunas que en 24 horas pueden desaparecer, y quién no puede jugar", detalló sobre el largo parte de lesionados. En cuanto al resto, no quiso dar mucho detalle. "Estamos esperando a ver qué dicen los médicos", señaló sobre Marcos Acuña.

"No voy a hacer elucubraciones de cuándo llegan los lesionados. No han entrenado con nosotros todavía y mientras no lo hagan es absurdo hablar de cuándo pueden volver. Una cosa es el alta médica, que es lo primero, y el otro es el alta competitiva y de momento no tienen ni una cosa ni la otra", manifestó el entrenador del Sevilla FC que da por perdido a En-Nesyri por mucho tiempo, ya que cuando se recupere se irá con Marruecos: "Sí, sé que si En-Nesyri tiene el alta va a ir a la Copa de África".

Lopetegui remarcó con insistencia la necesidad de prepararse bien "en lo mental" para combatir la ilusión de un pueblo que ha preparado una fiesta para recibir al Sevilla FC y donde se han agotado todas las entradas puestas a la venta. Y todo ellos son aspectos que el siempre minucioso Lopetegui nunca pasa por alto ni deja de reseñar en sus ruedas de prensa. Y cada vez con más razón, pues si bien es cierto que elogia a todos sus oponentes, el sufrimiento en Córdoba -prórroga incluida- debe ser motivo suficiente para que sus jugadores no se dejen llevar por un exceso de confianza al enfrentarse a un rival de Segunda RFEF.

"Es una eliminatoria de Copa, cada partido es un trocito de copa y cada trocito una dificultad diferente, por el contexto, por las situaciones y por los rivales. Hay que adaptarse a una realidad diferente en el césped, en las medidas del campo... en todo. El Andratx FC es un buen equipo, que eliminó al Real Oviedo y eso avisa de la dificultad que tiene este rival y de la competición, que es a partido único. Jugamos en césped sintético, hay muchos tipos, pero no quiero hablar de eso porque no podemos cambiarlo. Toca adaptarnos", explicó el de Asteasu, quien recordó una vez más que deberán dar el máximo para clasificarse.

"Ya digo que el Andratx es un buen equipo. Juega sus armas muy bien, con buen juego aéreo, con órden y con transiciones peligrosas. Eliminar a un equipo de Segunda división no es sencillo y ellos lo hicieron bien, con solvencia. Van a tener la moral por las nubes y van a buscar hacernos daño. Nos tenemos que preparar mentalmente. Tenemos ilusión por seguir en la Copa y tenemos que llegar muy equilibrados contra un equipo que nos va a obligar a competir, que no quepa ninguna duda", añadió.