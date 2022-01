El Sevilla muestra su "disconformidad" con la decisión de Apelación de reanudar hoy el derbi de Copa "pero la acata"

El Sevilla FC ha reaccionado de manera inmediata al fallo del Comité de Apelación, que ha desestimado el recurso nervionense para no tener que jugar hoy contra el Real Betis el duelo de octavos de final de la Copa del Rey. Ha mostrado su "disconformidad", al tener que sumar una baja más ya que no puede contar con el agredido Joan Jordán, que debe permanecer en observación 24 horas. No obstante, asegura que "acata" la sentencia y se disponía a salir desde su ciudad deportiva rumbo al Benito Villamarín, donde se reanudará el juego en el derbi a partir del minuto 40 con 1-1 y a puerta cerrada.

Éste es el comunicado íntegro del Sevilla FC:

"El Sevilla FC desea mostrar su disconformidad más absoluta con la decisión de que el partido Real Betis – Sevilla FC de los octavos de final de la Copa del Rey, suspendido anoche en el m.39 del mismo por el lanzamiento de un objeto que impactó en la cabeza del jugador sevillista Joan Jordán y que provocó que acabara teniendo que ser atendido en el hospital Quirón Salud, se reanude hoy a las 16.00 horas a puerta cerrada en el campo del equipo local.

El Sevilla FC ha presentado esta mañana un recurso ante el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol contra la decisión el Juez Único de Competición en la madrugada de este domingo en el que solicitaba la revocación del fallo. En su escrito, el club alegó que si el partido se retomaba hoy no podría contar con el jugador agredido ya que Joan Jordán debe permanecer en vigilancia por prescripción facultativa.

El Comité de Apelación, compuesto por tres miembros, ha desestimado el recurso sevillista con el voto a favor de dicha desestimación de uno de los tres miembros y la abstención de los otros dos.

El club quiere volver a mostrar su apoyo a Joan Jordán, víctima junto con el propio equipo de la situación generada y verdadero perjudicado al no poder jugar en esta reanudación del partido por prescripción médica. Consideramos que lo sensato y justo, conforme a lo que debe ser una competición deportiva, sería buscar una fecha posterior en la que, cuanto menos, pueda jugar el jugador que sufrió la agresión.

A pesar de todo ello, el Sevilla FC, en un ejercicio de responsabilidad y por respeto a la competición de la Copa del Rey, a la ciudad de Sevilla y a sus propios valores, acatará la decisión de los órganos disciplinarios y en defensa de sus intereses deportivos, irá al Benito Villamarín a intentar conseguir el pase a cuartos de final para brindárselo a su afición.

Por último, el Sevilla FC considera que todas las partes implicadas debemos estar a la altura de las circunstancias y hacer que el partido transcurra dentro del mayor de los respetos y en un ambiente de absoluta normalidad".