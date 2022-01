Fernando repasa el mercado del Sevilla: "ilusionado" con Martial y Corona, da "un consejo" a Diego Carlos y Koundé

Fernando Reges es todo un líder dentro del terreno de juego, por su omnipresencia y su dominio de la situación con balón y sin balón, preferentemente como mediocentro defensivo pero también como central cuando Julen Lopetegui lo necesita e incluso como llegador por sorpresa, como ha demostrado en estos 113 encuentros que suma en las tres temporadas que lleva en el Sevilla FC, en los que sido capaz de marcar siete goles, más que en ninguno de sus otros equipos. Además, por su dilatada experiencia y sus 34 años, es también un peso pesado fuera del césped y todos le escuchan en el vestuario nervionense.

Por todo ello, el mediocentro es una de las voces más autorizadas para repasar los nombres propios del Sevilla FC. Desde sus compañeros en el triángulo de seguridad que forma el cuadro blanquirrojo, los codiciados Diego Carlos y Jules Koundé, así como los dos refuerzos en este mercado de fichajes de enero: el 'Tecatito' Corona, procedente de uno de los clubes de Fernando como es el Oporto, y Anthony Martial, que llega cedido del Manchester United y al que conoce bien tras enfrentarse en los derbis durante su etapa en el City y ya con los de Nervión, en las semifinales de la Europa League de 2020.

"Tenemos que darle la enhorabuena a la directiva del Sevilla FC porque son fichajes de mucha calidad. Son dos fichajes muy buenos que nos deben ayudar", sentenció Fernando en una entrevista a Canal Sur Radio. "Estoy muy contento con Martial porque lo necesitábamos, ya que no tenemos a Suso ni a Lamela, más las bajas de los tres jugadores en la Copa de África (En-Nesyri, Munir y Bono). Necesitamos jugadores como él para tener más alternativas en el juego. Me he enfrentado a él en muchas ocasiones, da soluciones en profundidad y balón al pie. Estoy muy ilusionado con él y con Corona, porque ya se vio que nos va a ayudar bastante. Los dos son especiales, me quedo con los dos", opinó.

Sobre su compatriota Diego Carlos aseguró que le ve jugando mucho tiempo en el Sevilla FC pese al fuerte interés del Newcastle en este mercado de invierno: "Todo puede pasar, el mercado está abierto, pero Diego Carlos está muy contento en Sevilla, ha dicho que se encuentra muy bien y que se va a quedar mucho tiempo, yo creo que no se irá. Mi consejo es que se quede, está jugando muy bien. Hace una pareja increíble con Koundé y el Sevilla está también a muy buen nivel".

En este sentido, también fue preguntado por el francés, por quien el Chelsea insistió mucho el pasado verano y volvió a intentar ficharle en este mes de enero: "Koundé un chaval muy bueno con una cabeza de un jugador de 30 años, está ahora recuperándose de una lesión, creo que estará ya bien en el próximo encuentro y con él subimos el nivel. Que equipos como el United o el Chelsea se fijen en él ya lo dice todo. Al menos hasta final de temporada estará con nosotros".

Fernando explicó que da estos consejos desde sus propias sensaciones, esas que ha demostrado renovando recientemente su contrato dos años más. "Estoy muy contento aquí. Si me hubiesen preguntado tres años atrás acerca de si me veía renovando por dos temporadas más, habría dicho que era imposible. Tengo 34 años, pero puedo jugar como chavales de 25 años en un club con grandes exigencias. No puedo estar más contento. Mi familia también. Yo lo que quiero es ganar títulos, sé que es complicado, pero es lo que me falta, ganar más", manifestó, haciendo gala de su ambición.

"Aunque todavía me duele un poco, en tres o cuatro días estaré al cien por cien. Este descanso por el parón me va a venir muy bien", señaló sobre su recuperación y apostando a que estará listo para la visita a Osasuna. "Está siendo un año muy complicado porque siempre que vamos a un partido tenemos más de ocho o nueve jugadores de baja", añadió sobre la plaga de lesiones que espera que le dé tregua para poder luchar por esos títulos: "Ahora vamos a estar todos y haremos una segunda vuelta mejor que la primera. Tiene mucho mérito lo hecho, pero ahora tenemos un momento muy difícil porque todo el mundo espera que sigamos así de bien".

"Pelear por ganar LaLiga es complicado porque tenemos por delante a todo un Real Madrid muy en forma, pero nosotros trataremos de apretar y seguir soñando. Queremos ganar el máximo de partidos posible jugando uno a uno, partido a partido. No se puede pelear por nada si no se ganan los partidos, los empates no valen", aseveró.