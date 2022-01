Monchi: "El silencio, a veces, es más bonito que la palabra; Joan Jordán, te quiero"

El director deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ha sido uno de los primeros en participar en el acto de renovación de Joan Jordán. El de San Fernando, que fue el que lo fichó procedente del Eibar, ha dedicado unas bonitas palabras al catalán.

"Aquí detrás pone 'Joan Jordán, uno de los nuestros', voy a intentar explicar lo que es eso: hemos visto unas imágenes, levantando la sexta Europa League y otro momentos muy emotivos. Espero que en los próximos años levantes algún título más y consigas éxitos porque nos alegraremos por tí, pero va a ser difícil que te lleves un titulo más grande que ese, ser uno de los nuestros, que el sevillismo te considere uno más de ellos", comenzó.

"Ser uno de los nuestros no se compra con besarse el escudo, no se compra con declaraciones 'ojanescas', no se compran con tuits populistas para ganarse el aplauso fácil, se gana con una actitud, con una forma de ser, y tú te lo has ganado así, representando los valores que representan al club más grande del mundo que es el Sevilla Fútbol Club, representas esos valores, el nunca se rinde, el orgullo, la entrega, la responsabilidad y la sevillanía, y lo digo porque habiendo tenido oportunidad en algún momento no muy lejano, fruto de lo que se ha vivido, pudiendo haber utilizado otro tipo de lenguaje has optado por ser comedido, el silencio a veces es más bonito que la palabra, eso te hace ser mejor persona y profesional, muchas gracias", continuó Monchi.

"Cuando vuelvas a Cataluña, te llevarás muchas cosas de aquí, pero te vas a llevar algo muy difícil, que es ser uno de los nuestros. El otro día el corazón del sevillismo, que es el Ramón Sánchez-Pizjuán te lo dijo y así acabo: Joan Jordán, te quiero", concluyó el director deportivo del Sevilla FC.

Entre otros muchos mensajes de cariño de personas con las que se ha cruzado a lo largo de su carrera en el RCD Espanyol, el Real Valladolid o la SD Eibar, tomó la palabra el presidente nervionense para redundar en lo expresado por todos: "Es uno de esos días en los que uno como presidente se siente realizado. La renovación de Joan Jordán es muy merecida pero él se la ha ganado en apenas dos años y medio. Cuando hablo de Joan, más que sus números me quedo con su compromiso, con su mirada antes de cada partido, se ha empapado de nuestra idiosincrasia, si tenemos que definir lo que es un jugador de club, tenemos que hablar de Joan Jordán Moreno".

"Los sevillistas nos sentimos afortunados, Jesús e Inma, enhorabuena porque habéis hecho un gran trabajo con vuestro hijo. Joan, te queda mucho por hacer todavía, felicidades", concluyó José Castro entre los aplausos de los presentes y antes de dejar paso a Jordán, emocionado en el hermoso homenaje del club para celebrar su renovación hasta el 30 de junio de 2027.