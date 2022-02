Un ejemplo de compromiso en el Sevilla: dispuesto a jugar con dolor

Dicen que la edad no perdona, por lo que Fernando Reges, que cumplirá 35 años el próximo verano, debería estar ya pidiendo el indulto. Nada más lejos de la realidad. Renovado hará menos de un mes hasta 2024, dos temporadas más de lo que marcaba hasta ahora su horizonte contractual, fue, es y seguirá siendo uno de los pilares del Sevilla FC sólido y fiable que ha construido Julen Lopetegui. No en vano, sólo Joan Jordán, Diego Carlos y Rafa Mir han participado en más encuentros que el brasileño en lo que va de 21/22 (y eso porque el vasco le ha dado descanso siempre en la Copa del Rey), pero únicamente su compatriota (2.684) acumula un mayor número de minutos que el pivote (2.202). Un indicativo de su importancia capital en el equipo nervionense.

Por eso, que constituya una de las dudas para la visita a Pamplona del próximo sábado es un contratiempo reseñable. Todavía no sabe si podrá jugar contra Osasuna, tras retirarse al descanso en el duelo frente al Celta por culpa de un fuerte esguince de tobillo. Con todo, el ex del Manchester City está más que dispuestoa hacer un esfuerzo, demostrando, así, su compromiso: "Todavía siento un poquito de molestia. El tobillo cuesta recuperarlo. Vamos a ver si en la próxima semana estoy ya mejor. Quiero jugar este partido, pero tenemos que ir poco a poco. Lo tengo hinchado, duele un poco, pero es normal. No se quita de un día para otro. Si quiero jugar tiene que ser con un poco de dolor. No tenemos tiempo; hubo cuatro días libres y yo traté de trabajar, realizar tratamiento por la mañana y trabajar por la tarde para estar listo".

En la entrevista concedida al programa de Sevilla FC TV 'A balón parado', Fernando se refirió también a su reciente renovación, que todavía no le ha dado tiempo de celebrar como merece: "Este enero me han pasado muchas cosas. Con la lesión en el tobillo, no estaba al cien por cien; también la covid, que estaba intentando no cogerla, aunque al menos ahora podremos salir a la calle más tranquilos. Hubo un momento en que fue un poco complicado (se refiere a la continuidad), pero después empezamos a hablar y el club ha visto que yo quería estar aquí. Deseaba que todo se resolviese lo más rápido posible. El Sevilla ha hecho un esfuerzo y se portó muy bien, y llegamos a un acuerdo muy rápido. Me llamó el Internacional de Porto Alegre y le dije que quería renovar en el Sevilla. Nos quedamos".

Por último, el centrocampista, que resaltó "la familia" que se ha formado en "un vestuario espectacular" como el blanquirrojo, repasó su estancia en Turquía tras el "bajón" en el City, un paso del que está orgulloso, pues facilitó su llegada al Sánchez-Pizjuán: "Ya siento que soy sevillista para siempre. Pasé momentos espectaculares. Venía de una Liga más débil, con una desconfianza sobre mi fútbol, y, cuando llego aquí, la gente me trató de una manera espectacular. La confianza hizo que intentara transmitir todo lo que tengo dentro del campo". Ahora, toca pelear por LaLiga, para lo que Fernando avisa: "Tenemos jugadores con mucha calidad, pero debemor ganar partido a partido. Hemos empatado dos y, si queremos estar arriba, no podemos perder más". Para el futuro, optimismo: "En la vida lo tengo todo; no puedo pedir nada más, sino agradecerlo. En el fútbol, tengo un sentimiento de pelear por una Liga de Campeones. Es muy complicado, pero, si pudiera ganar una Champions, sería un final espectacular para mi carrera. Tengo dos años más de contrato y vamos a trabajar. Estoy cada día más ilusionado. Con todos, sin covid, sin lesiones, con los dos que han llegado (en referencia a Corona y Martial)".