Bono repasa cómo llegó aquí y piensa en grande: "Quiero que la gente diga fue el campeón de Liga o de la Europa League"

El guardameta del Sevilla FC antepone el título liguero a ganar el Zamora

Ya considerado como uno de los quince mejores porteros del mundo, líder del trofeo Zamora y titular en uno de los equipos habituales de Champions y de una de las mejores selecciones africanas, Yassine Bono se ha convertido en uno de los ídolos del sevillismo. Desde que se ganó el puesto en la fase final de la Europa League 18/19, ha ido creciendo hasta el punto de que su ausencia se nota. Y eso que su suplente es nada menos que Dmitrovic, el portero de la selección serbia.

Recientemente ganó el premio a MVP africano de LaLiga, por delante de Chukwueze y En-Nesyri. Es sólo un primer paso para lo que aspira: el Zamora y, sobre todo, LaLiga.

"Mi principal objetivo es ser el portero que necesita el Sevilla y ganar -el trofeo Zamora- es un extra", asegura el portero marroquí en una entrevista con Goal, en la que antepone al equipo antes que lograr erigirse como el mejor meta de LaLiga. "Estoy pensando en las necesidades del equipo y no en las necesidades personales. Un día que estaba hablando con Courtois, me dijo que: '¿estás compitiendo para ganar el premio Zamora?'. Entonces le dije 'prefiero ganar la Liga que el Zamora' porque hace que todos se sientan mucho mejor, aseguraba el guardamenta nervionense.

En este sentido, Bono admite que nada le haría más ilusión que alzar el título liguero. "Courtois está acostumbrado a vencer y ganar el premio Zamora no es nada nuevo para él. De todos modos yo preferiría ganar LaLiga porque algún día la gente diría, 'fue el campeón de Liga o de la Europa League'. La gente se acuerda de lo que han hecho los clubes y no de premios personales", reiteraba.

Ese reto de ganar el campeonatolo tiene entre ceja y ceja hasta el punto de que en El Pelotazo de Canal Sur también había referencia al mismo. "No es que no guste hablar de ello. El vestuario va con la mentalidad de ir a más. Cuarto, tercero, segundo... Con esa mentalidad un día dices 'quiero quedar primero'. Tenemos que ser ambiciosos e ir compitiendo a nuestra manera para afrontar cada partido de la mejor forma para que se pueda abrir esa puerta y decir ¿por qué no podemos ganar?", señalaba, al tiempo que avisaba de que este Sevilla va a ir a más conforme pasen los meses y las continuas lesiones pasen a la historia: "No es fácil armar un equipo y volver a armarlo con bajas por todos lados... Estoy convencido de que el equipo irá creciendo porque siempre fue así. En temporadas anteriores hemos ido de menos a más. Nos estimula ese reto de llegar con opciones de ganar al final. (...) El equipo tiene condiciones para ser competitivo y tiene margen de mejora. El año pasado llegas al final faltando cuatro o cinco partidos y dices, 'ostias ¿por qué no?' Algún día cae. No sé cuándo, pero la mentalidad es ésa. Puede ser este año, ¿quién sabe?", añadió.

Hasta llegar hasta aquí, Bono ha tenido que dar muchas vueltas desde que salió muy joven del Wydad de Casablanca. Cantera del Atlético, Zaragoza, Girona... y Sevilla FC, donde ha alcanzado el estrellato. "En la Liga española tenemos la suerte de contar con grandes jugadores. Tuve que enfrentarme a Messi, Cristiano Ronaldo y muchos grandes delanteros. Entonces, cuando tienes a estos jugadores frente a ti, realmente tienes que estar listo para hacerles frente", afirmaba, al tiempo que señalaba que aún, a sus 30 años, tiene margen de mejora: "Lo más importante es seguir mejorando para que el Sevilla pueda encontrar la mejor versión de Bounou y creo que haciendo eso quizás pueda ganar premios".

Bono también se refería en Canal Sur a lo que viene ahora, a una Europa League en la que el Sevilla tiene puestas muchas esperanzas. "Es una competición especial, todos los jugadores lo entienden así y el equipo se estimula con ello. Somos un equipo que ha ido creciendo y nos merecemos que la gente nos respete y que vea al Sevilla como un equipo fuerte; pero equipos fuertes hay muchos", aseguraba antes de alabar el crecimiento del equipo en los últimos años, que ha logrado atraer a jugadores del nivel de Martial. "Es ilusionante que podamos tener esa categoría de futbolistas en el Sevilla. Está con el ánimo de dar su mejor versión", concluía.