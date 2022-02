Erik Lamela ya ve la luz al final del túnel.

"Enfocado en mi recuperación, cada día es un día menos para volver", ha publicado

En el Sevilla Fútbol Club esperan como agua de mayo la total recuperación de Erik Lamela. El argentino se lesionó en un entrenamiento a finales de noviembre y desde entonces trabaja en solitario para regresar cuanto antes. En teoría, el argentino tenía estimado un periodo de baja de unos cuatro meses, por lo que podría regresar en el próximo mes de competición.



Y es que el propio futbolista ya ve la luz al final del túnel. Tras una complicada intervención quirúrgica en su hombro lesionado y mucho trabajo día tras día en el gimnasio Lamela ya ha podido pisar el césped. Ha sido el argentino quien ha mostrado las imágenes trabajando en solitario en uno de los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva.



"Enfocado en mi recuperación, cada día es un día menos para volver. Gracias por los mensajes que recibo que me dan mucho fuerza", ha publicado en su perfil de Instagram acompañado de dos fotos sobre el césped y un vídeo haciendo series de velocidad.





