Competición castiga a Koundé y Castro defiende a Lopetegui

El presidente del Sevilla FC confirma que le han denegado las alegaciones y que recurrirán hasta el final por Koundé

"Nos han denegado las alegaciones por las dos tarjetas. Es su decisión y ahora habrá que recurrir a la cautelar". Aunque el Comité de Competición hará oficial las sanciones a lo largo del día, el presidente del Sevilla F.C., José Castro, se ha encargado de adelantar que este organismo de la RFEF le ha denegado las alegaciones que el club había hecho a las tarjetas recibidas por Jules Koundé y que, salvo que Apelación varíe la decisión o les den la cautelar, el central francés no estará este domingo en el derbi.

El dirigente sevillista no ocultaba el malestar que hay en el club no sólo por la sanción, sino por la misma expulsión, que impidió un posible triunfo en Cornellá. "Arbitrar es muy difícil. Podemos estar enfadados por momentos, y lo estamos, como en la expulsión de Koundé. Nos perjudicó en ese partido y de cara al próximo. Tenemos que tener un gran respeto por el colectivo arbitral e ir a jugar y ganar los partidos olvidándonos de los árbitros", afirmaba Castro desde Zagreb, donde añadía: "Los errores y los aciertos se acaban compensando aunque solo veamos los errores y sea difícil entender algunas situaciones de los árbitros y del VAR. Hay que tener respeto y confianza. Nos han denegado las dos tarjetas de Koundé. No pasa nada, intentaremos la cautelar y seguiremos nuestro camino con la categoría propia de nuestro club".

Los servicios jurídicos del Sevilla FC se habían agarrado en su escrito, en el caso de la expulsión, a que en las imágenes no se ve claramente que Koundé impacte con las dos manos sobre el Puado y a que éste exageró el golpe. Y, en el caso de la amarilla, que Koundé tocó antes la pelota, despejó el balón y, por la inercia, acabó después dando a su rival. Pero Competición ha obviado algo que las imágenes corroboran y ha mantenido ambas tarjetas.

Y si bien el presidente del Sevilla dejaba claro cuál era la situación de Koundé, no hacía lo propio con la de otros jugadores, como Martial o Rekik, cuya lesión en el caso del primero y recuperación en la del holandés es una incógnita. Y ahí, defendía la decisión de que Lopetegui no quiera dar detalles del parte médico. "Se quieren saber cuestiones relativas a las lesiones, pero cada club tiene su estrategia. Nosotros hacemos lo que entendemos que es lo mejor. Todo se acaba sabiendo antes de cada partido. Comprendo a todo el mundo, pero el club tiene su manera de proceder para lo que entiende que es lo idóneo, tal y como hacen otros clubes", afirmaba.