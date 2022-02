Fernando confía en el Sevilla y en que su tobillo responda, pero avisa de que "tocará sufrir"

El brasileño cree que el Dinamo es "un equipo muy bueno, con jugadores de calidad", que ya les hizo pasarlo mal en la ida

Acompañó al míster, Julen Lopetegui, en la rueda de prensa previa el encuentro de mañana (18:45 h) ante el Dinamo de Zagreb en el Maksimir Stadion de la capital croata, un indicio que suele venir acompañado de la titularidad en la cita oficial, en este caso el encuentro de vuelta de la Ronda Intermedia de la Europa League. Fernando Reges, que parece haber superado una fase de lesiones, especialmente en uno de sus tobillos, que le ha impedido estar a su niven habitual y con la regularidad acostumbrada, volverá a formar en el eje de la medular de un Sevilla FC que tratará de hacer bueno el 3-1 de la ida para plantarse en los octavos de final de su competición.

Con todo, el brasileño, que contó con la deferencia de hablar primero para la prensa y poder marcharse a preparar el entrenamiento oficial en el escenario del partido, avisa de que no será una tarea sencilla, aunque los blanquirrojos tienen "una pequeña ventaja", al haberse impuesto "por dos goles de diferencia" el pasado jueves, pero tendrán que hacer el marcador mejor todavía ante "un equipo muy bueno, con jugadores de calidad", que puso las cosas complicadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque se queda "con el bloque, con el conjunto entero, especialmente la gente de ataque": "Sufrimos un poquito contra ellos en casa, y sabemos que mañana nos toca sufrir otra vez. Esperamos salir de aquí con la clasificación. Tuvimos la oportunidad en Sevilla de ver la calidad que tiene el Dinamo. Tendremos presión, pero estamos preparados. Somos consciente de la dificultad que nos vamos a encontrar".

Sobre su reciente lesión, el ex del City reconoció haber vuelto a jugar "con un poco de molestia", lo que considera más o menos "normal, porque el tobillo tarda para estar al cien por cien", si bien se ve "físicamente bien" y entiende que ya no volverá a tener problemas de este tipo en la recta final de la temporada: "Creo que no me va a pasar ya nada en el tobillo y que podré ayudar a mi equipo, que es lo más importante". Fernando, por último, reconocía que le cuesta recordar un ejercicio con tantas contingencias de tipo físico: "La verdad es que es complicado entender esto. No esperábamos pasar por algo así. Tenenos una plantilla con jugadores de calidad y queríamos tenerlos a todos. Pero la realidad es que no ha sido posible".