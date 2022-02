Gudelj: "El Betis lo está haciendo bien, pero estamos preparados"

Ivan Rakitic, centrocampista y capitán del Sevilla Fútbol Club, espera ya con ganas el derbi de este domingo ante un Real Betis que llega en una racha impresionante de resultados. "El que viene a nuestra casa no puede ser más favorito que nosotros, imposible en nuestra casa y con nuestra gente. Espero que sea una gran fiesta, sevillista sobre todo", ha dicho el croata en declaraciones a Movistar.

Rakitic no quiere hablar de revanchas ni nada parecido, por ello prefiere olvidar lo ocurrido en la Copa del Rey y pasar página. "Todo eso hay que olvidarlo, tirar adelante, nos espera el gran derbi, y la ilusión y la confianza nos va a llevar a hacer un gran partido, que va a hacer falta, ir a por ello porque queremos ganar por supuesto este partido", ha añadido.

También Nemanja Gudelj dejaba unas palabras para Movistar, a sabiendas de que tiene muchas posibilidades de ser titular en el centro de la defensa antes las bajas de Koundé y Rekik y la duda de Diego Carlos. "El Betis lo está haciendo bien, eso lo sabemos todos, pero nosotros estamos preparados. Jugamos en casa, con nuestra afición, con un jugador más", ha expresado.





Gudelj apunta a titular

La plaga de lesiones y contratiempos en el Sevilla FC es tan intensa o aún más que en los tres meses anteriores. Y es que hay un dato demoledor: en los seis últimos partidos, el Sevilla FC cuenta nueve bajas por lesión. De todo tipo. Desde traumatismos como la baja de Fernando con la que acabó el mes de enero o la de Ocampos con la que iniciaba febrero, como musculares. No se ha librado en ningún partido de tener que hacer algún cambio obligado.

En defensa, Diego Carlos y Rekik llevaban mucho tiempo jugando con dolor y necesitando tratamiento entre partidos por molestias en los isquios, sin poder descansar para ayudar al equipo ante la plaga de bajas. De puertas adentro del Sevilla Fútbol Club lo veían venir con la impotencia de no poder hacer nada para impedirlo. Y esto no termina aquí, porque igual de tocado que ellos está Koundé, que lleva meses jugando con molestias. Igual no es tan malo que Apelación no le haya quitado la sanción. De esta forma, todo hace indicar que será el momento de Nemanja Gudelj, pero no para jugar su puesto natural, el centro del campo, si no como central.