Bono apunta alto al reto del Sevilla y habla sobre bajas, el Zamora o el crecimiento del Betis

El meta del Sevilla FC se muesta ambicioso ante el final de temporada que se avecina

Ante cualquier momento de dificultad, aparece Yassine Bono. Como ocurre muchos domingos sobre el campo, el internacional marroquí también ha querido echar el balón al suelo en un momento de dudas entre el sevillismo. El guardameta del Sevilla FC, que cada jornada que pasa tiene más cerca el primer Trofeo Zamora de la entidad, ensalza la temporada que está haciendo el equipo y aunque lamenta el chasco europeo, cree que se están dando los pasos necesarios para seguir creciendo.

En este sentido, tiene claro que el objetivo final no podía ser LaLiga, como algunos vaticinando. "No creo que perjudique -ser favoritos-, pero no puedes de un año para otro salir campeón. Debes ir subiendo escalones, ser tercero, luego, segundo y un día te toca salir campeón. Lo importante que es que el equipo está en disposición de mejorar lo de años anteriores", aseguraba el meta nervionense en Radio Marca, donde ponía como ejemplo el crecimiento de otros equipos y la competitividad que hay con los poderosos: "No es fácil competir contra el Barça, Real Madrid, Atlético, Villarreal, Betis€ Llevamos dos años logrando un objetivo importante, pero queremos más; igual que Villarreal o Betis si se meten dos años seguidos en Europa League quieren más. Es normal. Veo al equipo enchufado en lograr un objetivo mayor que los anteriores".

Y eso pasa por meterse de nuevo en Champions, batir el récord de tres años consecutivos y luchar por una de las posiciones que ha tenido en posesión durante los últimos meses y que perdió tras su derrota en el Camp Nou. En este sentido, cree que el papel de Lopetegui en todo este proceso sigue siendo primordial. "Para el Sevilla que estamos teniendo Lopetegui es fundamental. Es un Sevilla muy competitivo. Lleva tres años compitiendo en lo más alto y la idea de juego se nota. Cuando tienes ocho bajas, con jugadores que juegan menos y con gente del filial, el equipo sigue compitiendo. Tenemos la responsabilidad y la convicción de que la mejor forma de lograr objetivos e ir a más es estar juntos. (...) Los demás tienen que sentir que el Sevilla no es cualquier rival en esa lucha. Somos un equipo con experiencia y estamos bien parados en esa lucha por el resto de rivales. Debemos ir partido a partido y sacar nuestra mejor versión", destaca.

En este sentido lamentaba llevar jugando tantas semanas con la incertidumbre por culpa de las continuas bajas. "Son cosas que pasan. No es una temporada sencilla. Es Premundial. Hay partidos importantes y los jugadores tienen muchos compromisos con sus selecciones. Y en el Sevilla, con muchos jugadores de selección, no siempre es fácil. Las lesiones, cuando aparecen, te fortalecen para dar más. Cuando se suceden te afecta. Venimos de una campaña extraña. Los compañeros que, por ejemplo, viajan a Argentina los tienes un día antes del partido. No es fácil", afirma.

El primer paso para cambiar de dinámica pasa por ganar al Granada este viernes. "Todos los partidos son muy importantes, pero en este tramo final todavía más, porque es donde se consiguen los objetivos. El del viernes es un partido fundamental. Los jugadores lo sienten y los aficionados, también. A la gente no hace falta decirle nada, ya saben que tienen que ayudar al equipo. Nuestro estadio tiene un rol importante en nuestros partidos", asegura el portero del Sevilla Fútbol Club, que apela al poderío del Sánchez-Pizjuán ahora que los resultados a domicilio les han dado la espalda.

No obstante, ni esos resultados ni las bajas le han desbancado en la lucha por el Zamora, que tiene casi en la mano. "Lo único que se me pasa por la cabeza es que cada momento que entro al campo lo estoy disfrutando; al igual que entrenando. Lo otro, estando con esta actitud, llega. Claro que hace ilusión, pero lo más importante es lo que logremos en grupo", añade.

Por último, admite lo que para él ha sido hasta ahora la única desilusión: Europa: "Cada temporada queremos mejorar lo anterior. Nuestra idea era llegar a cuartos de final de la Champions. Después, en la Europa League, pusimos las ganas de intentar llegar a la final, pero no se dio. Ahora nos toca cumplir un objetivo primordial para el club".