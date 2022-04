Ocampos se autoimpone una ley del silencio: "Ni me planteo hablar del VAR... mejor no digo nada"

Ocampos se autoimpone una ley del silencio: "Ni me planteo hablar del VAR... mejor no digo nada" UES

El argentino prefiere no comentar el tanto anulado a Rafa Mir o ese "gol raro" del 2-1 que había sido anulado en primera instancia y que celebró cuando iba a ser cambiado; y ahora a por el Madrid: "Le tenemos ganas"

Durante todo el partido había brillado sólo de manera intermitente, le acababan de anular un gol y, para colmo, al girarse veía al cuarto árbitro levantando el electrónico con su número. Lucas Ocampos no podía ocultar su enfado cuando el VAR validaba la posición de Corona en la acción previa al 2-1 y el argentino se iba dando saltos de alegría antes de dejar su puesto al Papu Gómez, quien cerró el sufrido triunfo del Sevilla FC ante el Granada CF por 4-2 y con el enésimo enfado nervionense contra el estamento arbitral.

"Fue un partido que teníamos controlado pero en el que, por algunos fallos nuestros, ellos se meten en el partido. Pero tenemos jugadores que pueden cambiar un encuentro y cuando entran tenemos una plantilla competitiva y esto lo sacamos adelante", manifestó Ocampos en declaraciones a SFCRadio, donde prefirió autoimponerse una ley del silencio para evitar posibles sanciones.

"Fue un gol raro, pero al final fue gol. Me hubiese gustado disfrutarlo de otra manera. Después nos empatan... al final, acabo celebrando más el gol de Rafa Mir que el mío. Somos una familia, siempre salimos adelante", explicó Ocampos sobre su alegría interrumpida en el 2-1 para luego ser preguntado por el árbitro y el posterior 3-1, anulado al murciano, antes del empate del Granada y de que el ex del Wolves hiciese el 3-2 en el tiempo añadido: "Ni me planteo hablar del VAR... mejor no digo nada".

El extremo del Sevilla FC valoró mucho el triunfo ante el Granada CF, no sólo por las dificultades encontradas, sino porque sirve para poner fin a una racha de cuatro jornadas sin ganar que amenazaba con complicar mucho su objetivo de clasificarse para la Champions por tercer año seguido: "El último mes no fue el mes que queríamos, pero tenemos hambre y ganas siempre de más. Sabíamos que era un partido importante hoy y pudimos ganar y esto nos sirve mucho para la semana, para estar calmados".

Y ahora, después de mantener la condición de invicto del Ramón Sánchez-Pizjuán, otro partido en casa, ni más ni menos que contra el Real Madrid. "Paso a paso, calma. Ahora a prepararlo bien. Descansar y ya cuando volvamos a entrar lo haremos a tope. Es un partido que lo estamos esperando con muchas ganas", sentenció Ocampos.