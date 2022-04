Jordán confía en el empuje del sevillismo: "Tenemos que darles de comer"

El centrocampista del Sevilla FC espera que sean claves este domingo ante el Real Madrid

Todos hablan y todos avisan. El Sevilla lelva nueve días preparando el duelo ante el Real Madrid y ni la Semana Santa ha podido desviar la atención. El Papu, Corona, Diego Carlos... o Joan Jordán avisan de lo que le espera al equipo merengue, un Sevilla FC concentrado, confiado y, por fin, descansado.

Y, sobre todo, concienciado de lo que va a tener enfrente en el Sánchez-Pizjuán. "Juegas contra el líder, que viene de pasar en Champions, con mucha confianza y en una gran temporada...", avisa al tiempo que resta dramatismo: "Pero son tres puntos como los del Granada. Hay partidos para la gente más llamativos o menos, pero nos tenemos que centrar en lo que tenemos que hacer bien y sacar el partido, sea quien sea el que tengamos enfrente. Jugar contra el Madrid siempre es especial y bonito... y tenemos ganas de ganar", aseguraba el mediocentro catalán, quien tenía claro que a este Madrid nunca hay que menospreciarlo, algo que hicieron PSG y Chelsea. Y lo pagaron.

"Escuchas que no están bien, pero son un equipo que siempre está. Los dos últimos años no hemos estado bien en casa contra ellos. No hemos salido contentos con lo transmitido en el césped y tenemos esa espinita clavada. Estoy convencido de que el domingo va a ser distinto y vamos a dar un paso adelante, porque en estos partidos, si no das lo máximo, no te vale. El Chelsea parecía que tenía el partido controlado, pero siempre están, con jugadores tremendos y respondiendo siempre. Es un partido muy difícil porque vienen con confianza y resultados, pero lo que me preocupa es el Sevilla y es un día para dar el máximo; y para dar un paso adelante de verdad. Que cuando empiece el partido, respondamos y vayamos a por él", añadía a los medios del club Joan Jordán.

El centrocampista no duda de que parten con una ventaja, una afición sevillista que ha demostrado que es un plus y eso ha permitido al equipo seguir imbatido en casa y estar peleando por el segundo puesto a estas alturas. "La afición siempre está bien. Sabemos que hay momentos en los que se nos exige, pero siempre responden. Tenemos que darles de comer para que nos lleven en volandas. Son increíbles, nos dan un apoyo muy importante y se vio el viernes, pero también durante toda la temporada. El ambiente del domingo va a ser espectacular y tenemos que hacer que se sientan identificados con nosotros y darles cosas, porque ellos nos las van a dar a nosotros", aseguraba.

Y, sin renunciar a ese segundo puesto que han ocupado la mayor parte de la temporada, se marca un objetivo más asequible, aunque no por ello más fácil. "Nuestro objetivo desde el inicio era clasificarnos para Champions y esa es la realidad. Hemos estado la mayoría de la temporada segundos y ahora estamos terceros. Está todo muy apretado y hemos tenido varios empates seguidos que han hecho que algunos equipos se nos hayan acercado, pero al principio nosotros ganábamos y ellos no", aseguraba antes de mandar un mensaje a todo el sevillismo: "Al final analizaremos todo, pero estamos donde queremos estar y tenemos mucha ilusión por lograr el objetivo. Estoy convencido de que lo vamos a hacer e intentaremos estar lo más arriba posible".