Porqué a Rubiales no le interesa que el Sevilla FC sea segundo y el caché del Betis en la Supercopa.

'El Confidencial' desvela nuevas cláusulas del contrato acordado entre la RFEF, la empresa de Piqué y Arabia Saudí

La filtración de los audios entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y el central del FC Barcelona Gerard Piqué sobre las comisiones a percibir por llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí ha salpicado al fútbol español. Por el momento, sólo Piqué se ha defendido de las acusaciones de presunto conflicto de intereses mientras que Rubiales aún no ha dado la cara.

Hoy, Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha hablado del asunto en rueda de prensa y no dudado en denunciar el escándalo. Nos sentimos muy orgullosos de competir de esta manera, nos vemos reflejados en equipos como el Real Betis, Real Sociedad... Creo que estamos en una misma bolsa. Lo que sale en las informaciones es que de cara a la Supercopa en Arabia, por lo que sale se favorece más la Federación si van Real Madrid y Barcelona. Ante eso, lo tendrán que explicar ellos mejor para que estemos más tranquilos. No voy a entrar en esas situaciones porque Piqué es muy inteligente y tiene su empresa. Son gestiones que no van en comunión. Lo que sí que creo es que queda claro que, salvo que se explique mejor, conviene que vayan Barcelona y Madrid. No es muy difícil entenderlo", ha expresaso el 'Cholo'.

Y no le falta razón al argentino. Es evidente que la RFEF y en particular Luis Rubiales cobraría más dinero si el FC Barcelona va este año a la Supercopa, para lo que tendría que acabar LaLiga en segunda posición, según informa 'El Confidencial', que además desvela que el Real Betis percibiría menos de un millón de euros por participar el próximo enero.

Según lo desvelado por este medio, Rubiales pactó con Piqué y Arabia Saudí que la RFEF asumiría una penalización de cinco millones de euros si Real Madrid o FC Barcelona no disputaban alguna edición de la Supercopa, siendo de 10 millones en el caso de que ninguno de los la disputara.

Además, dicho acuerdo desvela también las cantidades fijas que acordaron Rubiales y Piqué para cada equipo por clasificarse: Real Madrid y Barça un fijo de 6 millones de euros mientras que otros, como el Real Betis en la próxima edición, tendría un caché de 750.000 euros, al ser un equipo considerado de 'Categoría E' según lo estipulado en el contrato firmado.