Luuk de Jong ratifica su negativa al Cádiz y señala el equipo en el que quiere jugar la próxima campaña

El holandés cedido por el Sevilla FC ha convencido a Xavi y ha sido clave en muchos partidos en el Barça

Primero Laporta y luego Koeman le habían echado la cru; Xavi, aunque seguía señalándolo como ejemplo, reconocía que tenía que salir cuanto antes para abrir hueco a los nuevos... pro Luuk de Jong se negó, no aceptó la oferta del Cádiz que satisfaccía a todos y se quedó a terminar la temporada en el Barça.

El enfado que su negativa produjo en Cádiz, que no ocultó ni el propio técnico Álvaro Cervera, no le afectó, aguantó, fue clave en el arranque de año, cuando la Covid-19 tenía a media plantilla en su casa y se ganó jugar en el Barça hasta final de temporada. Lógicamente, perdió protagonismo con las llegadas de Aubameyang y Ferran Torres, y con la consolidación de Dembelé, pero Xavi ha seguido tirando de él cuando podía o cuando lo necesitaba. Y tiene unos números de goles por minuto jugado que le sitúan entre los mejores fichajes del Barça de la historia. En total, siete goles y una asistencia en menos de 900 minutos de juego. Y algunos de ellos, decisivos.

El aún delantero del Sevilla FC, club con el que le queda un año de contrato, explicó cómo fue su negativa al Cádiz y cómo vivió esa situación tan complicada a finales de 2021 y en el arranque de este año. "Siempre tuve en mi cabeza: voy a terminar la temporada en el Barcelona. Por supuesto, me acababa de mudar a Barcelona unos meses antes, a uno de los clubes más grandes del mundo, quién sabe cuál puede ser tu aporte. Tomé la decisión de quedarse y seguir luchando. Lo hablé con Xavi. Todo el mundo empezó de cero con Xavi, así que le demostré lo suficiente", señala en NOS el delantero holandés.

De Jong también narró cómo fue el paso de Koeman, que lo conocía y en el que utilziaron al delantero para hacerle daño al técnico, y un Xavi al que había que convencer. "Con Ronald Koeman, tenía que demostrarme a mí mismo todos los días en los entrenamientos. En mi opinión, cuando no te va bien en los entrenamientos, no mereces jugar partidos. No ha cambiado mucho para mí después de la marcha de Koeman. Tengo que hacer lo mismo. Él sabía quién soy y cómo jugar. En cuanto a Xavi, tuve que demostrarle que podía ayudar a este gran club. Tenía que demostrarle desde el primer momento mi calidad y lo que tengo para ofrecer al equipo, que podía ayudar al equipo en definitiva", afirmaba.

De Jong tiene claro que le queda un año de contrato con el Sevilla, que todo hace indicar que no podrá prorrogar su estancia en el Barça y que va a tener pretendientes de nivel el próximo verano, pero no duda en dejar claras sus preferencias. "Soy cien por cien honesto: no lo sé todavía -donde jugará-. Todavía estoy trabajando en este momento en un club hermoso. Puedo decir con seguridad que el PSV tiene un lugar en mi corazón, pero no sé qué pasará", añadía.