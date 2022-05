Castro: "No hay ningún debate con Lopetegui en el seno del club"

Castro: "No hay ningún debate con Lopetegui en el seno del club" EFE

El presidente del Sevilla FC recuerda que tiene dos años de contrato por delante, vuelve a felicitar al Betis y ve al equipo con "experiencia" para sellar la Champions

Pepe Castro, presidente del Sevilla Fútbol Club, ha atendido a los medios desde la caseta de la Peña Sevillista Macarena, donde la primera plantilla ha celebrado hoy el almuerzo tradicional desde el Real, donde tenía muchas ganas de volver. "Después de dos años volvemos a la feria, dos años sin poder disfrutar, ahora la realidad es que hay que congratularse y felicitar a todos porque había muchas ganas de feria, de aprovechar y disfrutarlo", ha comenzado el mandamás nervionense, que ve a la plantilla muy concienciada de la importancia del tramo final de LaLiga: "Con mucho ánimo, no puede ser de otra forma, la temporada atesora magníficos resultados, hemos estado segundos muchas jornadas, seguimos ahí arriba para conseguir un objetivo importante, sería el tercer año consecutivo en Champions y el 18 de 19 en Europa, es importante a todas luchas. Sólo cuatro clubes de Europa han estado más de 10 temporadas seguidas en Europa, eso habla del crecimiento del Sevilla".

Además, Castro ha dejado claro que no hay debate interno en torno a la figura de Julen Lopetegui: "No hay ningún debate con Lopetegui en el seno del club, tiene dos años más de contrato con el Sevilla. En los últimos partidos no hemos jugado bien, en el último en concreto bastante mal. La gente tiene todo el derecho a criticar cuando lo ve, pero también apoya durante los partidos".

Cómo ve a la plantilla: "El equipo tiene profesionalidad, conocimiento y experiencia. Eso ocurre cuando no salen los resultados, eso es fútbol, hemos tenido buenos resultados y el equipo estaba feliz, ahora estamos enfadados con nosotros mismos, pero queremos ir a Villarreal a por los tres puntos".

Unos 1000 sevillistas estarán en Villarreal: "Además hasta el jueves pueden ir sacando sus localidades, hemos hecho un esfuerzo importante junto con la Federación de Peñas para que el equipo esté acompañado casi con mil sevillistas, prueba del cariño y del calor de los sevillistas con su equipo".

Ha habido muchas reuniones: "Estamos en feria, claro que nos reunimos, pero si se refiere tras el último partido también, cuando las cosas no vienen bien dadas también nos reunimos".

Coinciden con el Betis en la Feria: "Nos hemos cruzado lógicamente en la Feria, ya les felicitamos por su título, es algo bueno para la ciudad, que haya pique y rivalidad, eso hará una ciudad mejor para que uno intente superar al otro".

Les vino bien el empate del Betis: "El empate nos vino bien porque nosotros sumamos 64 puntos, no es mérito del Betis ni del Getafe, sino del Sevilla FC. Nos enfadamos cuando empatamos, y estamos terceros en LaLiga, fíjese de la ambición del club".