Emery atiza a todos: "En Europa hay más juego y menos trampa"

El entrenador del Villarreal considera que el arbitraje de Gil Manzano favoreció al Sevilla

El entrenador del Villarreal, Unai Emery advirtió que su equipo hizo todo para ganarle al Sevilla FC en La Cerámica y lamentó que, en su opinión, todas las jugadas polémicas acabaran en su contra.

"Partido muy bueno, hemos hecho todo para ganar. Un partido muy completo ante un gran equipo. Ha habido muchas jugadas polémicas, pero en ninguna hemos salido favorecidos. Igual alguna era a nuestro favor. Nosotros no especulamos, ayudamos a los árbitros. Tengo una indignación interna, ya que hemos salido perjudicados en todo", señaló.

"Cuando un jugador mete en propia meta ese gol lo daría siempre, él lo ha dado. En la jugada del penalti es dudosa, pero le pisa y no lo quiere ver. Los seis minutos de añadido no sé a qué venían. Me quejo por el partido, pero bueno, es lo que hay. Contento por el encuentro y el trabajo del equipo. El juego te da, pero esta vez no nos ha dado y lo merecíamos", añadió.

Cuando se le indicó que Lopetegui calificó como bueno el rbitraje, Emery respondió que "respeto mucho a Lopetegui, gran entrenador y gran persona". "Es lógico que él piense eso y que haya visto un gran arbitraje. Yo lo que quiero es jugar más en los partidos y en eso podemos mejorar todos", añadia.

"Los árbitros tienen un problema ya que van al límite viendo quién les puede engañar y con esas pérdidas de tiempo. En Europa hay más juego y menos trampa. Yo no permito que mis jugadores simulen y veo otros equipos que buscan que no se juegue. Yo no permito eso. Por ahora no he tenido esas necesidades", concluyó.