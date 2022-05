Koundé ensalza la capacidad de lucha del Sevilla y deja claro que su autogol está bien anulado

El central nervionense asume que su equipo no pudo hacer el juego que quería y señala que, al menos, defendió bien

El defensa del Sevilla FC Jules Koundé fue el gran protagonista del choque. Primero, adelantó a su rival en un gol que fue anulado por fuera de juego de Dia y luego anotó, en el 94, un empate que casi certifica la Champions para el equipo de Lopetegui.

"Muy contento por el esfuerzo del equipo y por llevarnos este punto, en un partido en el que hemos sufrido muchísimo y en el que no hemos sido capaces de jugar como queríamos. Fue difícil, pero simboliza el esfuerzo del equipo. A veces juega bien y otras peor, pero se esfuerza y nunca nos rendimos", señalaba Koundé, que daba las claves de por qué el Sevilla se había visto sometido durante gran parte del encuentro: "Nos faltó presionar y ser capaces de encontrar pases para hacer daño y crear peligro, y cuando no lo logras es complicado. Ellos han jugado con mucho control, pero tuvimos esfuerzo, pelea y nunca nos rendimos. Eso nos ha permitido sumar un punto en un campo complicado y ante un gran equipo", aseguraba el defensa francés, que se quedaba con el esfuerzo realizado para, al menos, detener la avalancha rival: "Hemos defendido bastante bien. Queriamos tres puntos y nos llevamos uno. En el contexto general no está mal".

"Es difícil ganar. El Villarreal lo hizo todo bastante bien, tuvimos una al final y el empate es importante para lo que viene. (...). Lo cierto es que no hemos estado finos, hemos sufrido mucho y ahora nos toca apretar los dientes para cerrar la clasificación matemática para la Liga de Campeones. Hay que cerrarlo cuanto antes. Ir a Champions es el objetivo del club y ante el Mallorca hay que ir a por los tres puntos", afirmaba.

Así mismo, el francés también narraba cómo había sido la jugada en la que se metió el gol en su portería y aseguró que Dia le molesta. "En la jugada, la posicion de Dia me molesta un poco, porque estoy obligado a girar un poco. Por suerte ha sido anulado. Hemos peleado hasta el final, podíamos jugar mejor pero el equipo nunca se rinde", reiteraba y concluía.