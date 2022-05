El análisis del Jordán más sincero y autocrítico: "Han pasado muchas cosas que nadie sabe"

El centrocampista catalán destaca que el objetivo de la Champions se ha conseguido pero que en Europa no han estado "a la altura"

Joan Jordán se mostró satisfecho por el triunfo merecido ante el Athletic Club en el último encuentro de la temporada. "Es una victoria merecida. En líneas generales hemos estado bastante bien, en la primera parte nos hemos asentado para volver a coger esa confianza que habíamos perdido en el último mes por diferentes circunstancias, hemos hecho una buena segunda parte para haber metido algún gol más, pero nos vamos contentos por la gente, que se merecía irse con una victoria, ahora a recuperar y recargar pilas", reconoció en los medios oficiales del club.

Pero Jordán se mostró también muy sincero y autocrítico con la imagen mostrada en varias fases de la temporada: "Creo que el objetivo era la Champions, en momentos hemos coqueteado con otras posiciones pero en el último mes y medio no hemos estado como teníamos que estar, al final acabamos cuartos, con 70 puntos, es muy difícil y hay que valorarlo. En Europa no ha sido una temporada buena, no hemos estado a la altura pero hemos aprendido, y para la temporada que viene todas esas experiencias las tenemos en la mochila. Ahora toca descansar y desconectar".

Por último, el catalán destacó la unidad del vestuario en los momentos más difíciles: "Han pasado muchas cosas que nadie sabe, internamente no ha sido fácil con situaciones complejas. Hemos llegado al tramo final con mucho desgaste tanto individual como colectivo, pero había que sacar fuerzas de donde fuera".