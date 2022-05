La reunión entre Monchi y Lopetegui

La pelota está sobre el tejado del técnico vasco, ya "de vacaciones" y en quien confían en el Sánchez-Pizjuán

Finalizada la temporada en Primera división y certificada, finalmente, la cuarta plaza en LaLiga después de no haber podido conseguir en la última jornada el tercer puesto en juego, a pesar de imponerse al Athletic Club en el Sánchez-Pizjuán, el Sevilla FC ya piensa en la próxima campaña. Una 22/23 en la que tocará, en cierta manera, reinventarse.

Lo primero que está por tratar, en estos días, será el futuro de Julen Lopetegui. "No hay nada nuevo que pueda decir al respecto, lo he dicho muchas veces. Yo me siento con el club permanentemente, no ahora, sino todas las semanas, siempre buscando qué podemos hacer para mejorar", espetó el técnico vasco en rueda de prensa, tras al partido ante el Athletic Club. Ni una sola pista, como suele ser habitual en las comparecencias de Lopetegui. Algo lógico, por otro lado, pues en primera instancia debe ser a Monchi a quien le comunique su postura.

Una conversación que se producirá en estos días, estando aplazada la cita hasta esta semana, ya con LaLiga finalizada y con todas las miradas puestas hasta el pasado domingo en el partido ante el Athletic Club, en la que el Sevilla FC se jugaba unos siete millones de euros más para su presupuesto que se antojaban muy suculentos en Nervión.

La pelota está en el tejado de Lopetegui, como tanto Monchi como el presidente José Castro se han encargado de explicar a lo largo de las últimas fechas. En la planta noble del Sánchez-Pizjuán confían en el técnico vasco, quien será ahora, ante Monchi, el que tendrá que mostrar su opinión al respecto y escuchar los planes del De San Fernando para la próxima campaña.

En primer lugar, el director deportivo del Sevilla FC le hará saber de primera mano que hace falta vender y cuáles son los futbolistas con los que se intentará sacar dinero. Tras un par de temporadas reteniendo a futbolistas y sin ventas importantes, el Sevilla FC necesita volver a hacer movimientos de ese tipo este verano con los que poder cuadrar su cuentas.

Lógicamente, también habrá refuerzos. Pero de otro tipo de futbolistas, menos contrastados que estos últimos mercados. Más jóvenes y con mayor proyección a la hora de conseguir plusvalías futuras una vez que se revaloricen como sevillistas. Es decir, volver de nuevo a los orígenes de la filosofía de Monchi en la gestión del Sevilla FC.

Los argumentos de Monchi, pese a ello, no cogerán por sorpresa a Lopetegui, siendo más o menos fluida su relación a lo largo de todo este tiempo. El técnico también le hará saber qué es lo que necesita y si sus ideas de futuro cuadran con las del nuevo Sevilla FC a las que Monchi ya ha comenzado a darle forma. Será ahí cuando el de Asteasu tome su decisión definitiva.



Monchi no acaba de ver claro que ningún otro entrenador mejore a Lopetegui

Con contrato hasta 2025, todos confían en que las partes sigan unidas, como mínimo, una temporada más. En primer lugar, porque el Sevilla FC no acaba de ver claro que otro entrenador pueda asegurarle mejorar lo que viene haciendo Lopetegui. Por otro, porque tampoco hay grandes banquillos europeos libres que puedan seducir al vasco, quien a diferencia del curso pasado, que sí tuvo una oferta del Tottenham, no tendría ahora nada de entidad. En cualquier caso, existiría la opción, también, de quedar libre y esperar a una vacante cuando empiece la temporada. En ese extremo, estaría por ver también si el Sevilla FC le exigiría abonar la cláusula liberatoria de su contrato, pues tiene hasta 2025. Es decir, que la ruptura debería ser amistosa y de mutuo acuerdo.

De acabar produciéndose, Monchi tendría que iniciar esa búsqueda del entrenador que no acaba de ver clara. La opción de Diego Martínez está sobre la mesa. El técnico vasco, de hecho, lo tiene prácticamente hecho con el Espanyol, pero no acaba de cerrarlo a la espera de qué Lopetegui se decante.

Sobre la reunión de Lopetegui con Monchi se ha referido el propio Pepe Castro este lunes, en Canal Sur Radio, confirmando lo expuesto por ESTADIO Deportivo: "Él me dio la mano, me dijo que el dinero no era lo importante, se siente a gusto Y valorado. Me sorprendería (que llegará con una oferta para irse) y no pienso nada de eso, el fútbol es cómo es, pero la temporada hay que verla en general y ha sido muy buena".

De consumarse lo esperado, Monchi y Lopetegui seguirán yendo de la mano. Aclarado el futuro del técnico, seguirán conversando sobre jugadores y puestos a reforzar, amén de las bajas importantes con las que contará. Una conversación, en estos días, que marcará el futuro del nuevo Sevilla FC. Todos, al menos en Nervión, confían en que Lopetegui siga estando a cargo del equipo. Ahora será el quien acabe de resolver las dudas, aunque Castro está tranquilo: "Ya lo hemos dicho muchas veces. Lopetegui tiene dos temporadas más con nosotros, y no hay ninguna reunión hoy con él porque se ha ido de vacaciones. Ya la tendremos seguro para planificar. No podemos pensar en otra cosa que su continuidad".