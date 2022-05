Monchi: "La noticia de Diego Martínez está hecha a muy mala leche"

El dirigente nervionense asegura que no ha hablado con nadie y pone en valor el trabajo de Julen Lopetegui

Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, director deportivo del Sevilla FC, compareció para los micrófonos de Movistar tras el empate cosechado por los de Julen Lopetegui frente al Atlético de Madrid. Un Julen Lopetegui de cuyo futuro se habla mucho pero que Monchi se encargado de zanjar señalando a la noticia que lo relacionaba con Diego Martínez. "Todos los jugadores y Julen tienen cláusulas de salida. En-Nesyri, Julen o quien sea se puede ir mañana. La noticia de Diego Martínez es falsa, está hecha a muy mala leche. La clasificación la hemos conseguido nosotros solos, a pesar de las zancadillas que nos han puesto. Este club tiene 132 años y es muy grande. Como decía Luis Aragonés, tengo el culo muy pelado y las espaldas muy anchas. Si quieren ir contra el director deportivo, no van a poder, contra mi equipo jamás. Han intentado desestabilizar, afortunadamente no lo han hecho porque este equipo tiene casta y coraje. Yo no he hablado ni con mi mujer de lo que va a pasar mañana, porque el primero que tengo que darme una vuelta de tuerca soy yo, para saber si sigo aportando lo que tengo que aportar a este club", manifestaba el de San Fernando.



Además, Monchi puso en valor el objetivo conseguido en "un año difícil". "Hemos tenido que luchar solos, con nuestra afición, y el equipo ha demostrado tener casta y coraje y nos da meritoriamente esa clasificación a Champions que creo que merecíamos. Ha sido un año muy difícil, la mayoría de los errores son cosa mía, y responsabilidad mía. De los años más difíciles desde que soy director deportivo. Ha sido difícil por las lesiones y por decisiones mías, pues soy el máximo responsable de todo. Veremos si hay que cambiar cosas desde arriba, porque el cuerpo técnico y la plantilla es para estar orgullosos de ellos", reconocía tirando de autocrítica.





.@leonsfdo y su enfado con la prensa:



"Esto lo hemos conseguido nosotros con muy poquita ayuda. Y hoy ha sido una muestra más. Este club tiene 132 años y es muy grande". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SaQ2DMIBJU — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 15, 2022

"A lo mejor el que tengo que ver si el que tiene que aportar soy yo. Tenemos que cuestionarnos todos, nadie es imprescindible, y todos tenemos que darnos una vuelta y reflexionar, los que llevan traje y los que no. Si no todos vamos en la misma dirección, será difícil. Si todos no vamos en la misma dirección, será difícil.tiene contrato, tres años en, que más queremos. Yo, que he ganado algo en este club, no he quedado tercero más de una vez en 20 años", finalizaba Monchi.