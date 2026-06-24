Davidovich confirma que busca un cambio de rumbo

El tenis malagueño se estrena con victoria en Mallorca, donde espera acabar al fin con su mal fario en el ATP Tour; Jessica Bouzas cae con dureza en Eastbourne

Alejandro Davidovich se ha propuesto cambiar su historia en el ATP Mallorca Championships, donde parte como segundo favorito y en el que espera al fin estrenar su palmarés en el ATP Tour, y ha confirmado un debut muy firme, con una victoria en dos sets ante el australiano Adam Walton (6-4 y 7-5).

Exento en primera ronda por su condición de favorito, el tenista malagueño se enfrentaría en cuartos ante la sensación del torneo, el jordano Abedallah Shelbayh, o ante el búlgaro Grigor Dimitrov, que espera reverdecer laureles tras caer hasta el puesto 169 del ránking ATP.

Davidovich supo aguantar mejor las altas temperaturas presentes en Mallorca y, poco a poco, fue llevando el partido a su terreno hasta hacerse con la victoria. El andaluz, que se mostró muy firme con su saque, tiró de paciencia y, en su segunda bola de 'break', logró la ventaja necesaria para hacerse con la primera manga.

La segunda fue similar, muy equilibrada y con ambos jugadores manteniendo su servicio, pero la presión pudo al australiano en el tramo final y Davidovich lograba al fin romper en el undécimo juego para cerrar a continuación el partido en dos sets.

Alejandro Davidovich confirmaba así lo apuntado en días anteriores, que encaraba muy motivado un torneo en el que espera, al fin, ganar. “Sería mi primer título. Al final, como siempre digo, vamos partido a partido. (...) Obviamente vengo jugando bien, vengo de Londres y estoy con muchas ganas de seguir siendo competitivo”, afirmaba el malagueño.

El del Rincón de la Victoria, además, espera hacerlo ante una afición española frente a la que tiene muy pocas opciones de jugar en todo el año. “Siempre es un placer y vengo con ganas de jugar en casa, en España. Este año no pude jugar en Barcelona por lesión, en Madrid jugué regular y quería darme otra oportunidad para jugar en casa, para sentir un poco el calor de los españoles”, afirmaba.

Varapalo para Jessica Bouzas antes de Wimbledon

Si bien Davidovich podrá seguir avanzando en la hierba a cinco días de que comience Wimbledon, quien no podrá hacerlo es otra de las representantes españolas presentes esta semana en los torneos de hierba que se disputan. En el WTA 250 de Eastbourne (Reino Unido), la gallega Jessica Bouzas se despedía tras caer de forma contundente ante la estadounidense Madison Keys, que venció por 6-0 y 6-1 en solo 54 minutos.

Bouzas venía de tener un buen debut ante la local Alicia Dudeney y de alcanzar los cuartos de final en Nottingham, también sobre hierba, por lo que la dura derrota puede significar un palo de cara al tercer Grand Slam de la temporada, que afrontará como la mejor española clasificada. Madison Keys no le dio ninguna opción, no con su saque ni al resto y bastante hizo con evitar el doble 'rosco'.