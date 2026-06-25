Wimbledon se prepara para la gran protesta de los tenistas

Al igual que ocurriera en Roland Garros, las principales figuras de cada circuito alzarán su voz para mostrar su desacuerdo con el 'prize money'

Varios de los principales tenistas del circuito ampliarán su protesta durante Wimbledon por considerar insuficiente el reparto económico de los Grand Slams, a pesar de que los organizadores del torneo londinense anunciaron recientemente un incremento récord del 20 % en su bolsa de premios.

Según diversos medios británicos, la iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de los veinte mejores tenistas del mundo.

Después de limitar sus compromisos con los medios a 15 minutos durante Roland Garros, numerosos jugadores planean ahora extender esa medida tanto al día de medios previo al torneo como a las comparecencias posteriores a los partidos durante la primera semana de competición.

La duración de 15 minutos pretende simbolizar el porcentaje aproximado de los ingresos que los Grand Slams destinan actualmente al reparto de premios entre los jugadores, que piden un 16 %. O lo que es lo mismo, 7 millones más.

La protesta se produce apenas unos días después de que Wimbledon anunciara una bolsa total de premios de 64,2 millones de libras (unos 75,1 millones de euros), la mayor de su historia.

Los campeones de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras (4,2 millones de euros), mientras que los eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras (93.600 euros).

Pese a reconocer que el aumento constituye un "paso genuino y significativo", los jugadores reclaman que los cuatro Grand Slams vinculen el reparto de premios a los ingresos generados por cada torneo, además de aumentar las contribuciones a los fondos de bienestar de los tenistas y otorgarles una mayor participación en la toma de decisiones.

La novedad de la protesta de Wimbledon respecto a Roland Garros

A diferencia de Roland Garros, en Wimbledon habrá una novedad. Y es que este límite se extenderá también durante la primera semana de la competición, según indica el comunicado, emitido en nombre de los principales jugadores del circuito ATP y WTA.

La protesta basa su argumentación en la memoria histórica de este certamen. Y es que, tal y como recuerdan ellos, en 2015, Wimbledon pagó a los jugadores aproximadamente el 14,9 % de los ingresos, mientras que ahora será un 14,2%, algo que no hace más que confirmar el retroceso.

Aunque no temen que haya un boicot al torneo, sí que se esperan ya las primeras ruedas de prensa de Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, los dos números uno del mundo, para ver cómo de molestos vuelven a estar ante estas cifras y ante esta falta de mejora sustancial.

Sin duda, el US Open podría ser el gran perjudicado de dicha protesta. El último Grand Slam del año, que es el torneo que más 'prize money' se verá obligado también a mejorar dicho reparto ante el temor de que esta protesta vaya a más.El objetivo de los líderes de cada circuito están llevando a cabo esta rebelión para intentar mejorar las condiciones económicas, sobre todo, de aquellos tenistas que se encuentran fuera del top 150 y top 200, y que todavía no pueden vivir exclusivamente del tenis.

¿Cuánto cobra Jannik Sinner?

El tenista transalpino, según un análisis difundido por la Gazzetta, genera una media de 1.403 euros por cada minuto disputado en competición durante 2026. Y dicho dato se refiere exclusivamente al dinero obtenido a través de premios deportivos, es decir, según sus logros en los torneos que participa y sin contar con los ingresos publicitarios.

Sin embargo, Sinner genera mucho más fuera de la pista con sus acuerdos publicitarios. Actualmente, se estima que genera más de 25 millones de dólares anuales. El de San Candido tiene acuerdos con empresas como Nike, Rolex, Gucci, Lavazza, Head o Alfa Romeo.