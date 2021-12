Fotis Katsikaris dice que para ganar hay "que sudar y sufrir".

El técnico del Unicaja, Fotis Katsikaris, ha afirmado este martes que ante el Niznhy Nógorod en la penúltima jornada de la Liga de Campeones tienen "que sudar y sufrir para ganar" porque el conjunto ruso "se va a jugar su clasificación" y espera, por ello, un partido "duro".

"Hablamos de un equipo que es muy físico", dijo en rueda de prensa el entrenador griego, quién alabó a un rival que "juega muy buen baloncesto", con una "gran intensidad 40 minutos atrás y adelante" y cuenta con el "mismo grupo de jugadores y entrenadores".

De ellos, destacó a "Astapkovich, Strebkov y Kulagin, sus jugadores referencia" y avisó de que tendrán que "jugar con más ritmo en ataque y estar bien preparados en su presión porque saltan mucho en los bloqueos directos", además de "evitar errores".

A pesar de la diferencia entre uno y otro equipo, Katsikaris no se fía del conjunto ruso, al que ya ganó en Rusia aunque "allí tenía lesiones y sólo dos partidos oficiales" y ahora "están más rodados y juegan mucho mejor".

No obstante, puso el ejemplo de lo sucedido en la anterior salida a domicilio, en la que el Unicaja perdió frente al Dijon francés. "Aprendimos que no podemos faltar el respeto a nadie porque no estamos en la situación para hacerlo", dijo.

Sobre el escolta Darío Brizuela, que no atraviesa su mejor momento, indicó que "es un anotador" y en la actualidad "no está fino en su tiro" y eso le perjudica "en las decisiones", pero "es un jugador con capacidad, talento y físico para finalizar de manera diferente".