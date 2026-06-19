Achraf Hakimi, futbolista del PSG y de Marruecos, será juzgado por violación: "Por fin podré hablar"

El Tribunal de Apelación ha confirmado que Achraf Hakimi será juzgado por violación, obligándolo a comparecer ante el tribunal penal. En plena concentración con Marruecos, el jugador rompe su silencio y asegura que espera el juicio "desde el primer día"

Achraf Hakimi será juzgado por violación. El Tribunal de Apelación de Versalles rechazó el recuerso del futbolsita para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, ya que fue denunciado por una joven en 2023. Por ello, el lateral del PSG y de la selección de Marruecos estará presente ante el tribunal penal de Hauts-de-Seine. Tras conocer la noticia, el jugador se ha querido pronunciar en sus redes sociales con un firme mensaje.

Achraf Hakimi encara el juicio por agresión sexual tras el testimonio de la denunciante

La denuncia tuvo lugar en 2023, cuando la joven denunció que Achraf Hakimi le tocó los pechos sin su consentimiento antes de violarla, lo que afirmó contundentemente durante la audiencia: "Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo". El futbolista ha conocido la notica en el día que Marruecos disputará el encuentro del Mundial 2026 contra Escocia (00:00 hora española).

Por su parte, la abogada de la demandante ha querido valorar la decisión tomada por el Tribunal: "Tras más de tres años de batallas legales, después de haber sido difamada y arrastrada por el fango por la defensa de Achraf Hakimi, esta decisión trae alivio y esperanza a mi clienta".

La abogada cataloga como "alivio por haber sido escuchada por la justicia y por tener derecho a un juicio. Esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a derribar la fortaleza de negación e impunidad que rodea la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino".

La abogada de Achraf Hakimi carga contra la decisión judicial

Por su parte, Fanny Colin, la abogada de Achraf Hakimi se pronunció tras conocer la noticia: "No se han tenido en cuenta las contradicciones y mentiras del demandante, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirmaban su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunciaba".

Por ello, Achraf Hakimi, que fue denunciado en 2023, dará la cara ante el Tribunal, aunque cabe destacar que los abogados del futbolista todavía pueden recurrir la decisión tomada ante el Tribunal Supremo, con un plazo máximo de tres meses, aunque Fanny Colin no confirmó si llevarán a cabo la acción. Además, el proceso aún no tiene fecha fijada, con un futbolista que se encuentra concentrado con Marruecos disputando el Mundial 2026.

Achraf Hakimi, tras conocer la decisión: "Espero este juicio desde el primer día"

De esta manera, Achraf Hakimi valoró la decisión a través de sus redes sociales, con un comunicado en el que comenta sus sensaciones pocas horas antes de jugar la segunda jornada del Mundial 2026, ante Escocia: "La justicia me miró a los ojos y me dijo: "Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso". Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas".

Además, el futbolista del PSG y Marruecos añade que "hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar".