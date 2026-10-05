Ibai Llanos y Piqué lanzan su nuevo negocio de snacks de chocolate con un reto: "Nos pegamos en la velada"

El creador de contenido y el ex jugador del FC Barcelona han liderado una ronda de inversión de 3,75 millones de euros para apostar por una marca que pretende ser una alternativa en el mercado, sin azúcares añadidos y con alto porcentaje de proteína

Ibai Llanos y Gerard Piqué siguen ampliando sus horizontes comerciales. En esta ocasión, los creadores de la exitosa Kings League han anunciado su incorporación a un proyecto empresaria de la mano de la startup Plesh, especializada en ‘snacks’ de chocolate sin azúcares añadidos, para lo cual han liderado una inversión global de 3,75 millones de euros.

El ex futbolista del FC Barcelona ya participaba como inversor en dicha compañía catalana del sector alimentario y ahora ha sido el creador de contenido el que ha presentado esta nueva colaboración con el ex azulgrana en sus redes sociales. Ambos han aparecido en una publicación del 'streamer' mostrando algunos de los productos por los que han apostado, que serán cuatro de momento, explicando que se trata de una alternativa a los snacks de chocolate tradicionales.

Así, siguiendo la línea de Plesh, que ya venía comercializando barritas y grajeas de chocolate con un elevado contenido de fibra, la nueva gama de productos lanzados por Ibai Llanos y Piqué ofrecerán al consumidor bolitas crujientes o almendras bañadas en chocolate, todo ello sin azúcares añadidos ni polioles, destacando además su alto porcentaje de proteína.

Una empresa que también cuenta con Marc Gasol y Rudy Fernández

Ambos se han convertido en socios e impulsores de la marca en España y el extranjero, tras participar en la ronda de financiación a la que se han sumado otros inversores cuya identidad no ha sido desvelada por la empresa. Aunque en el caso de Piqué, ya era uno de los deportistas que apostó económicamente por este proyecto en su primera etapa. De hecho, hace dos años la compañía nacida en Barcelona ya cerró otra ronda de inversión de un millón de euros a la que se sumaron Marc Gasol y Rudy Fernández.

El reto de Ibai para pegarse con Piqué en la Velada del Año

Para dar a conocer esta nueva aventura comercial, Ibai Llanos planteó un particularreto a su comunidad de cara a La Velada del Año. “300k likes y nos pegamos Piqué y yo en la velada”, anunció como medida para expandir el nombre de sus nuevos productos. Además, ambos protagonizaron un simpático vídeo como operarios de una futurista fábrica de chocolates que el 'stramer' remata: "Que hayamos conseguido esto sin azúcares añadidos me parece una locura". A lo que Piqué contesta: "Es increíble porque hay gente que se piensa todavía que esto es cosa del futuro".

Cabe resaltar que según informa La Vanguardia, los productor de Plesh, empresa fundada por e fundada por Jaume Betrian, Juan Umbert y Adrià Colominas, pueden encontrar en más de 3.000 puntos de venta en cadenas de alimentación como Carrefour, Alcampo, Bonpreu, Ametller Origen, Cal Fruitós y Areas. Sin embargo, según los últimos datos del Registro Mercantil, en 2025 facturó 147.000 euros y registró unas pérdidas de 601.000 euros.

"Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera"

Por otro lado, Ibai Llanos ha querido dar su opinión sobre el problema de la vivienda que tan de actualidad está en España, asegurando que "lleva siendo vergonzoso durante muchos años", al tiempo que fue contundente sobre el 'caso de Maricarmen': "Da pena. Es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas y, joder, un desahucio así dices: 'Te impacta'. Pero el problema no es solo ese. Nosotros vivimos en un país donde yo tengo compañeros que tienen 30 años, que han estudiado, que tienen una carrera terminada, que tienen un máster, que trabajan, y que es imposible plantearse el comprarse una casa".

"¿Cómo es posible que viva en Madrid en un piso acompañado por dos italianos que no conoce de nada, porque lo único para lo que le llega es para alquilar una habitación?. "Un sueño es tener un Ferrari, ser CEO de una empresa, ganar una estrella Michelin, ser futbolista. Pero es tan imposible para todo el mundo comprarse una casa, que ahora mismo el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa", añadió en su canal de Twitch, desvelando al mismo tiempo por qué nunca ha invertido en vivienda: "Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera".