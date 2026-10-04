Mariano Díaz, jugador del Alavés, se besa con una aficionada tras pedirle una foto

El delantero brilló en sus dos primeros partidos con República Dominicana. En el tercero no pudo evitar una abultada derrota, pero a la conclusión se llevó el 'premio' por parte de una bella seguidora que quiso algo más que una foto con su ídolo

Mariano Díaz vuelve a disfrutar. Tras años de ostracismo en el Real Madrid, el delantero intentó reengancharse a la elite con el Sevilla FC sin suerte (no hizo ningún gol en 13 partidos) y se pasó un año entero en blanco, sin equipo, antes de aferrarse hace dos veranos a su última oportunidad para seguir siendo futbolista profesional. El Deportivo Alavés le hizo un contrato por dos temporadas y en la primera volvió a ofrecer un rendimiento discreto en solo 12 encuentros: un 'hat-trick' ante el modesto Getxo en la Copa del Rey y se acabó. Pero Mariano es otro en el arranque del presente curso.

En LaLiga, el futbolista nacido en Premià de Mar ha sido una de las sensaciones antes del parón, al sumar tres dianas y otras tantas asistencias en las cuatro primeras jornadas (luego no ha vuelto a 'mojar' en las tres últimas). Pero este largo parón internacional, en el que está siendo indiscutible con la selección de República Dominicana, le está sirviendo para demostrar que está en racha.

Dos goles y dos asistencias en la Nations League de la Concacaf

En sus dos primeros encuentros en la Nations League de la Concacaf, el ex del Olympique de Lyon firmó un tanto y un pase de gol en la victoria sobre Nicaragua (3-2) y volvió a ser decisivo al marcar otro 'chicharro' y asistir de nuevo a un compañero en el triunfo ante Trinidad y Tobago (1-2).

No tuvo suerte, en cambio, sobre la hierba este pasado viernes. Su combinado nacional cayó derrotado en casa ante la mundialista Haití (1-4). Mariano jugó los 90 minutos y no pudo evitar el tropiezo dominicano. Pero eso no fue obstáculo para una vez acabado el encuentro, antes de subirse al bus del equipo, fuese reclamado por un buen número de aficionados que ansiaban hacerse una fotografía con su ídolo.

Entre foto y foto, un beso con una aficionada

A sus 33 años, el catalán, que juega con el país caribeño por sus raíces maternas, es uno de los jugadores más mediáticos de República Dominicana y no faltaron seguidores que se le acercaron con camisetas del Real Madrid o el Alavés, atendiéndolos gustosamente. Pero el caso más llamativo fue el de una aficionada que se le acercó y tras posar con él buscó darle un beso en la boca.

Como se puede apreciar en las imágenes compartidas por redes sociales, Mariano se quedó sorprendido y en un primer momento pareció mostrarse un tanto reacio, pero finalmente besó a la sonriente hincha dominicana, atendiendo como si nada tras ello al resto de aficionados que le rodeaban.

Los números de Mariano con República Dominicana

Cabe recordar que el ariete del Alavés debutó como internacional allá por 2013, en un amistoso precisamente ante Haití, en el que hizo un gol, y ya no volvió a acudir a cruzar el charco para enfundarse la camiseta del país de su madre hasta 12 años después, en 2025, con otro tanto contra Puerto Rico. Su regreso se produjo cuando estaba sin equipo. Pero ya en este 2026 ha cogido carrerilla y suma cinco encuentros, con tres dianas, para un total de cinco en siete choques.