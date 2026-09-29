La reflexión de Cristian Tello tras su retirada del fútbol: "Ahora lo hago de una manera diferente, tengo mi empresa de coches"

Cristian Tello ha decidido poner punto y final a su carrera futbolística tras pasar por equipos como el Barcelona, el Betis o la Fiorentina y descarta por ahora seguir vinculado al fútbol para centrarse en su empresa de coches, su gran proyecto tras retirarse

Cristian Tello ya mira al fútbol desde la distancia. El que fuera jugador del FC Barcelona y uno de los protagonistas de aquella generación que creció bajo el mandato de Pep Guardiola ha puesto punto y final a su carrera deportiva y, lejos de plantearse inmediatamente un regreso al mundo del balón, tiene claro hacia dónde quiere dirigir sus pasos como ha confesado en una entrevista para RAC1. El jugador habla de su pasión por los coches y del enfado de Guardiola antes del Clásico en 2012 con la filtración de la alineación en la que él era una de las novedades en el once.

Su carrera y su futuro alejado del fútbol

"No cambiaría nada. Creo que todas las decisiones que he tomado han sido consultándolas con mi familia. Creo que hemos estado en ciudades bonitas, hemos disfrutado del fútbol allá donde hemos estado. Y creo que ha sido una carrera muy bonita”, explica Tello al echar la vista atrás sobre su trayectoria. Ahora comienza una etapa completamente diferente. Preguntado por si tiene intención de mantener algún vínculo con el fútbol, ya sea como entrenador o desempeñando alguna función dentro de este deporte, el ex azulgrana es contundente: "No, de momento no lo tengo en mente".

Y es que su futuro pasa por otro de sus grandes intereses. Tello ha puesto en marcha su propia empresa relacionada con los automóviles y quiere dedicar buena parte de su tiempo a ese proyecto. "Ahora tengo mi empresa de coches. Quiero hacer esto, lo hago muy feliz, me encanta el mundo del motor desde siempre y ahora lo hago de una manera diferente", asegura.

El enfado de Guardiola en un Clásico con sabor agridulce

Tello repasó también algunos de los momentos más especiales de su etapa en el Barça. Entre ellos aparece inevitablemente aquel Barcelona-Real Madrid de abril de 2012, uno de los últimos grandes clásicos de la era Guardiola y que terminó con victoria madridista por 1-2 en el Camp Nou, resultado que encaminó definitivamente al conjunto de José Mourinho hacia el título de Liga.

Tello fue titular en aquel encuentro dentro de un once revolucionario diseñado por Guardiola. Sin embargo, el técnico azulgrana perdió parte del factor sorpresa antes incluso de que comenzara el partido. La alineación se filtró durante el mediodía, después del entrenamiento matinal a puerta cerrada. "Fue una situación un poco extraña. Entrábamos por la mañana en el Camp Nou, Guardiola ya puso la alineación y después volvimos por la tarde, cuando estábamos concentrados. Durante el mediodía, al comer, se filtró la alineación”, recuerda el extremo.

Aquello cambió el ambiente de la concentración. Guardiola había preparado una estrategia con la intención de sorprender a Mourinho, pero la filtración hizo que la charla previa al partido comenzara en un tono diferente. "Guardiola ya comenzó la charla malamente, empañado. Alguien había filtrado la alineación y fue una sensación rara, porque no podía sorprender a Mourinho como él hubiera querido”, relata Tello. A pesar de todo, el técnico mantuvo su decisión y no modificó el once. Tello tuvo así la oportunidad de disputar desde el inicio uno de los partidos más importantes de su primera etapa en el primer equipo.

El final de Guardiola y una generación que pedía paso

Tello llegó al primer equipo después de la conquista de la Champions League de Wembley y vivió de primera mano los últimos años de Guardiola en el banquillo azulgrana. El propio jugador reconoce que el vestuario sufrió cuando el técnico comunicó que no continuaría. "Cuando yo empecé, estaban bien. Después fue una etapa difícil. Guardiola ya decidió que no continuaría y al vestuario le costó un poco", explica.

La relación entre el entrenador y sus futbolistas era especialmente estrecha después de una etapa marcada por los títulos y el éxito. “Venía de una dinámica tan buena, de ganar tantos títulos, y Guardiola en aquel momento pensaba o había decidido hacer un paso al lado. Para los jugadores fue difícil. Confiaban en él, todo el vestuario quería que continuara”. Aquella temporada también supuso el salto definitivo de varios jóvenes, entre ellos el propio Tello, Isaac Cuenca y otros futbolistas llamados a asumir responsabilidades en el futuro.