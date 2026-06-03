Finales NBA 2026: fechas, horarios y dónde ver en TV y online la final entre San Antonio Spurs y New York Knicks

La traca final de la competición estadounidense llega con sabor añejo, ese que desprenden los de la Gran Manzana, que además se ven las caras justo con el equipo al que se enfrentaron en su último viaje a la batalla por el anillo, allá por 1999

¡Se acabó la espera! Tras 82 partidos de temporada regular y tres rondas de playoffs, San Antonio Spurs y New York Knicks disputan las Finales de la NBA 2026, las cuales llegan marcadas por ese toque nostálgico de los neoyorquinos, que no se veían en estas lides desde 1999, cuando se enfrentaron justo a los de Texas para terminar cayendo por 4-1.

Hay paralelismos, pero también grande diferencias, con lo vivido hace 27 años. Para empezar los Spurs contaban entonces con un recién llegado como Tim Duncan que les cambió la historia, justo lo que ha pasado ahora con Victor Wembanyama. Por ahí se pueden encontrar semejanzas, pero no tanto al hablar de los Knicks, ya que si en aquel entonces fue un sorpresón que se plantasen en la batalla por el anillo, ahora lo hacen con todas las de la ley.

Con 53 victorias y el tercer puesto de la Conferencia Este, los de 'la ciudad que nunca duerme' han demostrado en la postemporada que son por mucho el mejor equipo de la Conferencia Este, uno que a día de hoy acumula 11 victorias consecutivas bajo el liderazgo de un espectacular Jalen Brunson. Están en su mejor momento del siglo XXI, y para pruebas el hecho de ser el mejor de los playoffs tanto en rating ofensivo (123,3 puntos por cada 100 posesiones) como defensivo (103,5).

Los Knicks van lanzados sí, pero no se puede decir menos de unos Spurs que se han cargado a los vigentes campeones (Oklahoma City Thunder) en siete partidos, ganando además el último en la carretera. Exacto, estamos ante unas Finales de poder a poder que apuntan a no dejarnos pestañear en momento alguno. Por cierto, el último título de San Antonio fue en 2014, mientas que con Nueva York hay que remontarse a 1973.

Calendario de las Finales NBA 2026: Spurs vs Knicks

Como ocurre a los largo de todos los playoffs de la NBA, las Finales se disputan al mejor de siete partidos, en esta caso con los San Antonio Spurs con ventaja de campo gracias a su mejor balance en la regular season. Todos los encuentros comenzarán a las 02:30 horas en horario peninsular español (20:30 hora local).

Las Finales comienzan en la madrugada del miércoles 3 al jueves 4 de junio en España, jugándose el siguiente choque entre San Antonio Spurs y New York Knicks 48 horas después. Cuando haya cambio de ciudad la espera será de 72 horas.

Dónde ver las Finales NBA 2026 en TV y online

En España, los partidos podrán seguirse en directo a través de Prime Video, que posee los derechos de retransmisión en directo de las Finales. Además, los encuentros estarán disponibles bajo demanda en DAZN a partir de las 12:00 horas del día siguiente. Los aficionados también podrán seguir toda la batalla por el anillo por NBA League Pass.

De igual forma, podrás seguir todas las noticias de las Finales NBA 2026 a través de ESTADIO Deportivo, donde encontrarás la mejor crónica de los partidos, al igual que informaciones de la Liga ACB y la NBA.