El 'otro Michael Jordan' que la tragedia robó a la NBA: la historia de Len Bias

Corría el inicio de los años 80 cuando la mayor rivalidad nunca vista nació sin aviso. Un Michael Jordan a meses de la NBA veía como un chico de Landover se le plantaba delante de su Carolina del Norte para asombrar al mundo. Fue un destello, una estrella fugaz que se apagó cruelmente.

"En mis 24 años en Duke solo hubo dos jugadores que realmente me impresionaron: Michael Jordan y Len Bias". Con esa contundente afirmación de Mike Krzyzewski, leyenda de los banquillos estadounidenses, abrimos esta aventura que nos llevará a indagar en la figura del ‘gemelo’ baloncestístico de Jordan, un chico que deslumbró en la universidad, que se batió en duelo con el más grande y que hasta que la tragedia nos lo robó estaba llamado a ser su criptonita en la NBA: Len Bias.

Para muchos será un completo desconocido, pero justo para eso estamos hoy aquí, exactamente 40 años después de que el draft de 1986 pasase del entusiasmo sin medida al lamento más desgarrador. Porque Heráclito dijo aquello de 'llorar limpia el alma', pero esta vez no dio ni tiempo a ello. El drama se apoderó del deporte universitario estadounidense, ese que vio partir antes de tiempo a un jugador que por cualidades físicas y técnicas debía marcar época junto a MJ y que, de un segundo para otro, se hizo inmortal.

El 'gemelo' de Michael Jordan

¿Suena exagerado? Pues no lo es. Cuando el 18 de noviembre de 1963, en la localidad de Landover, veía la luz por primera vez Len Bias, nadie podía imaginar que se terminaría convirtiendo en una combinación física y técnica comparable al propio Michal Jordan.

Tras ingresar en 1982 en la Universidad de Maryland, y como ocurrió con ‘Mike’, su primer año estuvo por debajo de las expectativas, pero el talento latente se terminó imponiendo. Creció hasta los 2,03 metros, vivía sin problemas por encima del aro, tenía un excelente tiro de media distancia y su capacidad atlética hacía que 'flotase como una pluma'; palabra de Tote King.

Ante tal despliegue de cualidades, muchos ojeadores de la época afirmaban que era el único jugador capaz de igualar la combinación de potencia y explosividad de ese irreverente chico de Carolina del Norte, pero claro, hacían falta pruebas… y llegaron hasta el punto de que el propio Michael diría tras la muerte de Bias: "Era un jugador increíble con un futuro brillante por delante".

Bias vs Jordan: 12 de enero de 1984

Con el mítico Cole Field House de Maryland abarrotado por 14.000 almas como escenario, y con todo Estados Unidos pendiente del que era el partido entre el mejor equipo universitario de entonces –North Carolina– y el quinto, Len Bias saltó definitivamente al estrellato con un partidazo ante Michael Jordan.

Las especulaciones, las sospechas, las dudas… Todo quedó disipado de un plumazo con los 24 puntos del por entonces chico de 20 años de Washington DC. Como si hubiese nacido para eso, puso contra las cuerdas a un Jordan que terminaría ganando por 64-72 y que estaba a punto de dar el salto a la NBA, a uno que dominaría el baloncesto como nadie y que ese día supo que ahí, delante de él, había un chaval que no solo no le tenía miedo, sino que le retaba a ser su gran rival por siempre. ¿No os lo creéis? Aquí tenéis el partido al completo.

Siendo una figura nacional ya por entonces, Jordan respondió como solía para irse a los 21 puntos, 12 rebotes, 4 robos y 2 tapones. Apenas estaba echando a volar el bueno de His Airness y el público se frotaba las manos por revivir más adelante, en el profesionalismo, un duelo que se podía convertir en mitológico. No hubo más oportunidades. Bias abrió la puerta al cielo de las canastas, pero para no volver.

Dos días en los Celtics de Larry Bird

Dos años después de aquel legendario cara a cara entre Jordan y Bias, este último se preparaba para la NBA. Llevaba dos cursos universitarios siendo elegido mejor jugador de su conferencia, promediando en el último de ellos 23,2 puntos. Se daba por hecho que era uno de los mejores jugadores del país y como tal repararon en él los Boston Celtics, y no unos cualquiera, sino los de Larry Bird.

Ya con tres anillos de campeón, el último justo en ese año 1986, Bird era toda una leyenda, pero sus problemas físicos empezaban a hacer mella y los verdes entendieron que elegir a Bias con el número 2 del draft les podía dar una gran oportunidad de seguir dominando en la NBA. Lo eligieron sí, pero el recorrido fue un suspiro.

Dos días después de su elección, exactamente el 19 de junio de 1986, la celebración de la misma se fue de las manos. Estando en una suite de la residencia Washington Hall de la Universidad de Maryland, sobre las 6:30 de la mañana sufrió un colapso repentino tras pasar la noche con varios amigos y compañeros. Uno de sus amigos más cercanos, Brian Tribble, llamó al 911 diciendo: "Es Len Bias... no está respirando bien", según la crónica de Washington Post.

Ya con el aviso en marcha, los servicios médicos llegaron rápido y lo llevaron al hospital Leland Memorial. Allí intentaron reanimarlo durante dos horas, pero a las 8:50 fue declarado muerto. ¿La causa? Una arritmia cardiaca por sobredosis de cocaína.

Len Bias, el mayor what if de la historia

Nunca sabremos lo que habría pasado, pero sin duda todos los indicios apuntaban a una rivalidad que hubiese cambiado el curso de la NBA. Michael Jordan hizo un carrerón, pero no tuvo un claro antagonista más allá de quizás los Detroit Pistons de Isiah Thomas. Faltó ese toque que sin duda hubiese dado Len Bias, quien además como miembro de los Celtics hubiese convertido los partidos ante los Bulls en algo memorable.

No ocurrió, pero ahora, con la celebración de un nuevo draft 40 años después de su muerte, le recordamos con estas líneas como hizo el propio Michael Jordan en el documental La tragedia de Len Bias de ESPN emitido en 2009. Estas fueron sus palabras:

"Todavía recuerdo perfectamente cuándo me enteré de que había muerto, y la única analogía que pude encontrar fue que la generación de mis padres recordaba exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo cuando se enteraron de que el presidente Kennedy había muerto en 1963. Y yo me sentí de la misma manera con Len Bias. El hecho de que todavía se hable de él hoy en día es algo notable. Todo lo que tiene que hacer cualquier joven es buscarlo en YouTube y verlo. Era imparable. Imparable".

La Muerte de un Sueño no fue en vano

La droga. La maldita droga nos arrancó sin aviso la que podría haber sido una de las carreras más apasionantes de la NBA, más teniendo en cuenta que aquellos que le vieron no dudaban en poner a Len Bias como el único capaz de medirse a Michael Jordan. Pero como 'todo tiene una cara B' (SFDK), nos despedimos con un toque de dura realidad. Como la portada de Sports Illustrated del 30 de junio de 1986 dijo, Death of a Dream, pero no sin dejar una conmoción tal como para que hasta el Congreso de los Estados Unidos tomase cartas en al asunto.

Desde la propia NCAA se instauraron controles aleatorios de orina obligatorios para los atletas durante las temporadas regulares y torneos de postemporada, habiendo además un seguimiento pormenorizado desde de las mismas universidades. Ya fuera de las canchas, el impacto fue aún más profundo; tanto es así que el Congreso aprobó de urgencia la Ley de Abuso de Drogas de 1986 (conocida popularmente como las Len Bias Laws). Desconocemos cuantas vidas se salvaron a raíz de esta, pero sí sabemos que ese chico que hizo soñar (y llorar) a todo un país, no se fue en vano.