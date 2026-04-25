Nickeil Alexander-Walker, el 'Más Mejorado' mientras fulmina a los Knicks

El jugador de los Atlanta Hawks es galardonado por como el que más ha progresado entre temporadas, merecido premio tras llevar a su equipo a playoffs y tener contra las cuerdas a los neoyorquinos

Si hay un premio merecido, es este. La NBA está anunciado los galardonados de final de temporada poco a poco y ahora le toca celebrar a un Nickeil Alexander-Walker que ha firmado un año excepcional para disfrute de los Atlanta Hawks, su equipo, y desgracia de unos New York Knicks a los que está golpeando con todo en playoffs para tenerles al borde del desastre.

A base de partidazos, y dejando claro que con tiempo en pista es mucho más de lo que la mayoría pensaba, el escolta de la franquicia de Georgia ha sido nombra Jugador Más Mejorado de la campaña 2025-26, logro que subraya el enorme acierto del equipo cuando le firmó un verano un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares que en el presente parece una auténtica ganga.

Volviendo al premio en sí, Alexander-Walker fue el más votado por un grupo de cien representantes de medios por delante de Jalen Duren, pívot de los Detroit Pistons, y Deni Avdija, pívot de los Portland Trail Blazers.

El enorme salto de Nickeil Alexander-Walker

Si en otras ocasiones ha habido alguna duda con tal premio, en esta es que nadie en su sano juicio pensaba que pudiese ir a otro sitio. No es que Nickeil Alexander-Walker haya jugador mejor, es que ha pasado de pieza de rol a estrella de un equipo que está sorprendiendo a propios y extraños.

Para ser exactos el escolta de Atlanta pasó de los 9,4 puntos por partido del curso pasado a los 20.8 de esta campaña y lideró a unos Hawks que firmaron una de las grandes remontadas de la temporada para acabar disputando la postemporadas.

¿Y los Knicks? Pues contra las cuerdas

Tras un enorme final de regular season los Hawks sacaron billete para verse las caras en playoffs con los New York Knicks. Los de la Gran Manzana eran (y son) ampliamente favoritos; sin embargo, tras tres encuentros los de Georgia dominan por 2-1 y esta próxima madrugada tienen la oportunidad de colocar en casa un 3-1 que les pondría con pie y medio en la segunda ronda.

Si bien para Atlanta sería un logro inmenso pasar de eliminatoria, para los neoyorquinos supondría uno de los varapalos más duros de su historia, ya que desde verano se les da como gran favorito a imponerse en la Conferencia Este y alcanzar sus primeras Finales desde el lejano año 1999.