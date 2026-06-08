Quin Snyder renueva como entrenador de los Atlanta Hawks

El buen hacer del técnico, que incluso puso en complicaciones a los New York Knicks en playoffs, le ha valido para firmar la que es su segunda extensión consecutiva con la franquicia de Georgia

A falta de que llegue el draft y el consiguiente bullicio del mercado NBA, ya sabemos que los Atlanta Hawks han optado por el camino de la continuidad; tanto es así que tras ascender a Onsi Saleh al puesto de presidente de operaciones de baloncesto han depositado igualmente su confianza en Quin Snyder, con quien han firmado una renovación por varios años para que siga al frente del vestuario de la franquicia de Georgia; informa Shams Charania de ESPN.

La decisión tomada por el equipo es cualquier cosa menos una sorpresa. Lejos de sentirse derrotado o perder el timón tras el traspaso de Trae Young –su jugador franquicia–, Snyder convirtió tal pérdida en el inicio de una nueva (y mejor) aventura que llevó a los Hawks hasta playoffs.

Para ser exactos, Atlanta cerró el curso con una racha de 20 victorias y solo 6 derrotas para un global de 46-36 que les permitió competir en primer ronda de la postemporada con los New York Knicks. Cayeron 4-2 tras ponerles en serios problemas y pueden sentirse orgullosos de ello, puesto que los de la Gran Manzana no han vuelto a perder un partido desde entonces, ni contra Victor Wembanyama.

Un formador de grandes talentos

Tras cuatro años en el equipo, Snyder ha dejado claras sus cualidades no solo para hacer jugar al equipo, sino para hacer crecer jugadores bajo su batuta; tanto es así que se ha convertido en el primer entrenador en tener dos veces consecutivas al Jugador Más Mejorado del Año (Nickeil Alexander-Walker y Dyson Daniels).

En desarrollo.