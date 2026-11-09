Santi Aldama se encumbra en los Mavericks de Cooper Flagg: "Tiene una visión de juego increíble"

Segunda exhibición consecutiva del canario tras estar nueve meses lesionado; Baba Miller cuaja su mejor actuación con los Mavericks

Santi Aldama ha entrado con buen pie en los Dallas Mavericks. Si en su debut ya dejó muestras de lo mucho que puede ofrecer, en su segundo partido ha ratificado que aquello no fue una casualidad y que, una vez que tenga ritmo para jugar más minutos, puede ser un jugador clave en la franquicia texana.

El español fue el apoyo perfecto al gran partido de Dusty May y Cooper Flagg, y con un Kyrie Irving que vuelve por sus fueros, los Mavericks pasaron por encima de los Brooklin Nets de otro español, Jordi Fernández.

El 130-93 lo dice todo. El líder del equipo, Cooper Flagg, se fue a los 25 puntos y 12 asistencias, en su tercer doble-doble consecutivo. Irving firmó 21 y el canario Santi Aldama terminó el partido con 12 puntos en 15 minutos, con un 5 de 7 en tiros de campo y un 2 de 4 en triples, a los que añadió dos rebotes y un tapón.

Cooper Flagg ya habló maravillas de él el sábado y, tras este triunfo, se ratificó en sus palabras. "Para un tipo de 2,13 ser así de inteligente, tener esa movilidad y hacer las jugadas que está haciendo... tiene una visión de juego increíble", afirma Flagg. Unos elogios a los que se une el otro héroe de la noche, Dusty May: "Es competitivo, tiene garra, cuanto más competitivos sean los jugadores a los que les encanta competir, mejor será el espíritu competitivo del equipo".

Baba Miller se presenta a la NBA

No fue la única presencia española de la noche ni el único triunfo, porque Baba Miller completó con los Clippers su mejor actuación desde que debutó en la NBA. El ex del Real Madrid tuvo minutos ante los New Orleans Pelicans y ayudó a su equipo a ganar por 139-123.

Miller tuvo 20 minutos ante los Pelicans, en los que se fue a los 12 puntos, con un 3 de 9 en tiros de campo, pero con un 6 de 6 en tiros libres, a los que añadió 5 rebotes, 4 asistencias y 2 tapones. Por momentos, no podían pararlo nada más que con faltas.

Quien también pudo disfrutar de una victoria, pero tuvo una actuación para olvidar es el español más asentado en la NBA, un Hugo González que se quedó a cero en los diez minutos que jugó ante los Milwaukee Bucks. Paul George se fue a los 27 puntos en el triunfo de los del Garden por 97-117.

Resultados NBA hoy 9 de noviembre

Chicago Bulls 121-127 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 116-121 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 115-100 Utah Jazz

Dallas Mavericks 130-93 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 97-117 Boston Celtics

Sacramento Kings 108-114 Miami Heat

LA Clippers 139-123 New Orleans Pelicans